Вынужденная пауза. Омичи столкнулись с задержками рейсов в аэропорту

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
Modified Сегодня, 06:06
Updated Сегодня, 06:06
По информации электронного табло на сайте омского аэропорта им. Д. М. Карбышева, наблюдаются продолжительные задержки рейсов. О причинах переноса времени отправления не сообщается.
Дольше всех придется ожидать взлета пассажирам рейса из Омска в Тюмень — самолет авиакомпании «ЮТэйр» вылетит на 4 часа позже запланированного, в 20:40 вместо 16:20 по Омскому времени.
Проблемы с отправлением наблюдались на направлениях Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска: самолеты авиакомпаний «Россия», «Уральские авиалинии», «Сибирь», «Победа», «Северный ветер» и «Аэрофлот» отправились с опозданиями от 20 минут минимум.