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Омский аэропорт массово задержал отправление самолетов

Вынужденная пауза. Омичи столкнулись с задержками рейсов в аэропорту

24 декабря 2023, 06:04
Фото: Midjourney

Омский аэропорт массово задержал отправление самолетов

Восемь рейсов не смогли вовремя покинуть аэропорт. Среднее время задержки — полчаса.

По информации электронного табло на сайте омского аэропорта им. Д. М. Карбышева, наблюдаются продолжительные задержки рейсов. О причинах переноса времени отправления не сообщается.

Дольше всех придется ожидать взлета пассажирам рейса из Омска в Тюмень — самолет авиакомпании «ЮТэйр» вылетит на 4 часа позже запланированного, в 20:40 вместо 16:20 по Омскому времени.

Проблемы с отправлением наблюдались на направлениях Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска: самолеты авиакомпаний «Россия», «Уральские авиалинии», «Сибирь», «Победа», «Северный ветер» и «Аэрофлот» отправились с опозданиями от 20 минут минимум.

Отправление откладывается. В Омске внезапно задержали несколько рейсов
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#Омск#Аэропорт#Новости#Илья Скобин#Задержки рейсов#Им. Д.М. Карбышева
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