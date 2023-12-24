Все ради безопасности. Омский клинический перинатальный центр закроется на праздники

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
Сообщение о плановой приостановке деятельности стационара роддома появилось на страничке ГКПЦ города Омска еще 19 декабря. С 27 декабря изменится распределение беременных пациенток.
В частности, пациентки женских консультаций №1 и №2 (Герцена, 69 и Маяковского, 65) будут переадресованы в родильный дом №2 (Магистральная, 29). Пациентки женской консультации №3 (Рождественского, 2) будут направлены в роддом №4 (ул. 3-я Транспортная, 7).
Прием омичек с риском осложнения при родах будет осуществлять родильный дом №6 (ул. Перелета, 3), а женщин с преждевременными родами будут доставлять в Областную клиническую больницу.