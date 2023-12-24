Все ради безопасности. Омский клинический перинатальный центр закроется на праздники

В частности, пациентки женских консультаций №1 и №2 (Герцена, 69 и Маяковского, 65) будут переадресованы в родильный дом №2 (Магистральная, 29). Пациентки женской консультации №3 (Рождественского, 2) будут направлены в роддом №4 (ул. 3-я Транспортная, 7).