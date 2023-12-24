Осторожно, фейк! Минприроды опровергло появление тигра в Омской области

Умный и хитрый зверь терроризировал деревню полтора года — охотился на собак, но на людей не покушался и виртуозно избегал охотников, но все же попался. После осмотра в реабилитационном центре, полосатого дебошира выпустили в малонаселенной местности, где у него не будет конкурентов.