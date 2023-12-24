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Posted 24 декабря 2023, 08:07

Published 24 декабря 2023, 08:07

Modified 24 декабря 2023, 08:10

Updated 24 декабря 2023, 08:10

Появление тигра в Омской области оказалось фейком

Осторожно, фейк! Минприроды опровергло появление тигра в Омской области

24 декабря 2023, 08:07
Фото: 1MI.

Появление тигра в Омской области оказалось фейком

Минприроды Омской области просит омичей верить и делиться только проверенной информацией — тигров в регионе точно нет.

В последнее время интерес к животному миру Омской области возрос до небывалых значений: кроме косуль, стали появляться сообщения о пингвинах в Нововаршавке и тиграх в Исилькуле.

Однако, не всей информации стоит верить — управление охраны и использования животного мира Минприроды Омской области в своем Telegram-канале прокомментировала видео о поимке тигра в Омской области.

«Случай поимкой тигра действительно был, только не в Омской области, а в Приморском крае на Дальнем Востоке России!
Сотрудники Министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края в ночь на 2 марта отловили тигра, поедавшего собак в д. Знаменка Пожарского района Приморского края» — говорится в сообщении.

Умный и хитрый зверь терроризировал деревню полтора года — охотился на собак, но на людей не покушался и виртуозно избегал охотников, но все же попался. После осмотра в реабилитационном центре, полосатого дебошира выпустили в малонаселенной местности, где у него не будет конкурентов.

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#Илья Скобин#Омск#Минприроды#Новости#Тигр#Фейк
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