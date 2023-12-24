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Posted 24 декабря 2023, 11:26

Published 24 декабря 2023, 11:26

Modified 24 декабря 2023, 11:28

Updated 24 декабря 2023, 11:28

Олени и пони. Омичей пригласили на зимнюю прогулку с необычными спутниками

24 декабря 2023, 11:26

Омичей пригласили прокатиться на сверенных оленях

В Советском парке появилась новая активность: теперь омичи могут прокатиться на оленьей упряжке и пони.

Telegram-канал «Городские парки Омска» анонсировал новый досуг для омичей — прогулки в компании необычных животных. Однако катания продлятся совсем недолго: с 30 декабря по 8 января. В эти дни омичи с 12:00 и до 20:00 могут оседлать пони или удобно устроиться в санях, запряженных оленями.

Кроме необычности, такая прогулка — хороший способ познакомиться ближе с северными оленями, получить новые впечатления и устроить небольшую фотосессию — на память. Во время прогулки омичей будут сопровождать опытные инструкторы.

«Не забудьте захватить теплую одежду и удобную обувь! Приглашаем всех любителей животных и тех, кто хочет добавить в свою жизнь зимнего волшебства!» — говорится в сообщении.

Стоимость проката на пони, верхом или в санках, составит 300 рублей. Стоимость проката на оленьей упряжке в санках немного выше — 400 рублей.

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#Илья Скобин#Омск#Животные#Новости#Прогулка#Досуг#Фотосессия
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