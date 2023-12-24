Олени и пони. Омичей пригласили на зимнюю прогулку с необычными спутниками

Telegram-канал «Городские парки Омска» анонсировал новый досуг для омичей — прогулки в компании необычных животных. Однако катания продлятся совсем недолго: с 30 декабря по 8 января. В эти дни омичи с 12:00 и до 20:00 могут оседлать пони или удобно устроиться в санях, запряженных оленями.