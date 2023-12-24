Оказались в больнице. В аварии у омского ЖД-вокзала пострадал восьмилетний ребенок

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Омской области, 35-летняя женщина-водитель, управлявшая автомобилем Toyota, выехала на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулась с автомобилем Honda.
ДТП произошло на пересечении улиц Лобкова и 8-й Ленинской. Женщине и ее восьмилетней дочери понадобилась помощь медиков — их доставили в больницу.
Напомним, что за минувшую неделю количество аварий увеличилось. Ранее Город55 рассказывал о подобных инцидентах: