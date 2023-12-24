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Updated Сегодня, 12:14

Омичка и ее восьмилетняя дочь пострадали в аварии

Оказались в больнице. В аварии у омского ЖД-вокзала пострадал восьмилетний ребенок

24 декабря 2023, 12:12
Фото: 1MI

Омичка и ее восьмилетняя дочь пострадали в аварии

Женщина-водитель выскочила на встречную полосу. Из-за лобового столкновения пострадала ее дочь.

Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Омской области, 35-летняя женщина-водитель, управлявшая автомобилем Toyota, выехала на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулась с автомобилем Honda.

ДТП произошло на пересечении улиц Лобкова и 8-й Ленинской. Женщине и ее восьмилетней дочери понадобилась помощь медиков — их доставили в больницу.

Напомним, что за минувшую неделю количество аварий увеличилось. Ранее Город55 рассказывал о подобных инцидентах:

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#Происшествия#ДТП#Омск#Авария#Больница#Новости#Пострадавший#Госавтоинспекция#Илья Скобин
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