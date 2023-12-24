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Омич представит «Российский общенародный союз» на выборах президента

Новый кандидат. На выборы президента России выдвинули омича

24 декабря 2023, 07:38
Фото: Telegram-канал «Бабурин_информ»

Омич представит «Российский общенародный союз» на выборах президента

Партию «Российский общенародный союз» на выборах президента представит омич Сергей Бабурин.

На очередном съезде политической партии «Российский общенародный союз» огласили имя выдвиженца на выборы президента России. Им стал председатель партии, Сергей Бабурин, опередивший двух соперников, набрав более 70% голосов. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале партии.

Сергей Бабурин — уроженец Семипалатинска, но детство и юность политического деятеля прошло в Таре, родном городе отца политика. Обучался Сергей Николаевич в Омском государственном университете им. Достоевского.

Ранее Сергей Бабурин уже принимал участие в выборах — в 2018 году. Тогда его кандидатура набрала 0,65% голосов.

Свои кандидатуры на выборы президента РФ выдвинули уже 29 человек
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#Политика#Партия#Новости#Илья Скобин#Новый кандидат#Выборы президента России#Сергей Бабурин#Российский общенародный союз
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