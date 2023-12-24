Новый кандидат. На выборы президента России выдвинули омича

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
На очередном съезде политической партии «Российский общенародный союз» огласили имя выдвиженца на выборы президента России. Им стал председатель партии, Сергей Бабурин, опередивший двух соперников, набрав более 70% голосов. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале партии.
Сергей Бабурин — уроженец Семипалатинска, но детство и юность политического деятеля прошло в Таре, родном городе отца политика. Обучался Сергей Николаевич в Омском государственном университете им. Достоевского.
Ранее Сергей Бабурин уже принимал участие в выборах — в 2018 году. Тогда его кандидатура набрала 0,65% голосов.