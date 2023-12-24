Новый кандидат. На выборы президента России выдвинули омича

На очередном съезде политической партии «Российский общенародный союз» огласили имя выдвиженца на выборы президента России. Им стал председатель партии, Сергей Бабурин, опередивший двух соперников, набрав более 70% голосов. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале партии.