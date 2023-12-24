200 тысяч рублей. Омские болельщики приобрели новогодние свитера хоккеистов

Четверо фанатов воспользовались блиц-ценой (возможностью выкупить лот без аукциона за 50 тысяч рублей) и приобрели вожделенную атрибутику сразу. Сейчас на торгах фанаты предлагают свои цены за три оставшихся именных свитера: Гераськина (29, 5 тыс рублей), Телегина (22,9 тыс рублей) и Проскурякова — цена на него зафиксировалась на 20 тысячах рублей. Торги завершатся 27 декабря.