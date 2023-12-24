200 тысяч рублей. Омские болельщики приобрели новогодние свитера хоккеистов

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
На продажу выставлено пять лотов: настоящие игровые джерси Владимира Ткачёва, Рида Буше, Райана Спунера, Дамира Шарипзянова и Игоря Гераськина. Стартовая цена лота — 14 990 рублей. Позже список увеличили еще на два памятных для болельщиков предмета: в продаже появились свитера Ивана Телегина и Ильи Проскурякова.
Четверо фанатов воспользовались блиц-ценой (возможностью выкупить лот без аукциона за 50 тысяч рублей) и приобрели вожделенную атрибутику сразу. Сейчас на торгах фанаты предлагают свои цены за три оставшихся именных свитера: Гераськина (29, 5 тыс рублей), Телегина (22,9 тыс рублей) и Проскурякова — цена на него зафиксировалась на 20 тысячах рублей. Торги завершатся 27 декабря.
Напомним, что уже сегодня омичи могут поддержать любимую команду — в 17:00 состоится матч «Авангард» — «Металлург».