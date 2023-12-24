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Омские болельщики потратили 200 тысяч рублей на свитера хоккеистов

200 тысяч рублей. Омские болельщики приобрели новогодние свитера хоккеистов

24 декабря 2023, 10:28
Фото: ХК «Авангард»

Омские болельщики потратили 200 тысяч рублей на свитера хоккеистов

Хоккейный клуб «Авангард» проводит предновогодний аукцион. Лоты — свитера омских «ястребов» из специальной новогодней серии.

На продажу выставлено пять лотов: настоящие игровые джерси Владимира Ткачёва, Рида Буше, Райана Спунера, Дамира Шарипзянова и Игоря Гераськина. Стартовая цена лота — 14 990 рублей. Позже список увеличили еще на два памятных для болельщиков предмета: в продаже появились свитера Ивана Телегина и Ильи Проскурякова.

Четверо фанатов воспользовались блиц-ценой (возможностью выкупить лот без аукциона за 50 тысяч рублей) и приобрели вожделенную атрибутику сразу. Сейчас на торгах фанаты предлагают свои цены за три оставшихся именных свитера: Гераськина (29, 5 тыс рублей), Телегина (22,9 тыс рублей) и Проскурякова — цена на него зафиксировалась на 20 тысячах рублей. Торги завершатся 27 декабря.

Напомним, что уже сегодня омичи могут поддержать любимую команду — в 17:00 состоится матч «Авангард» — «Металлург».

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#Авангард#Омск#Новости#Дамир Шарипзянов#Иван Телегин#Игорь Гераськин#Ястребы#Илья Проскуряков#Райан Спунер#Илья Скобин
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