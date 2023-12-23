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В сети попало видео с новогодней елью из кабинета Путина

В сети попало видео с новогодней елью из кабинета Путина

23 декабря 2023, 14:56
Фото: 1MI
Видео с новогодней елью из кабинета Путина попало в сеть; елка украшена фигурками героев народных сказок, деревянными ложками и шарами, что создает отличную комбинацию.

В интернете появилось видео с новогодней ёлкой в кабинете Путина, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Журналист Павел Зарубин из ВГТРК опубликовал на своей странице в социальных сетях видео, на котором показан кабинет президента РФ Владимира Путина, украшенный праздничной новогодней ёлкой.

Под видео Зарубин отметил, что каждый год елку в кабинете главы государства украшают по-разному. На этот раз на ветвях новогоднего дерева можно увидеть фигурки персонажей русских народных сказок, а также деревянные ложки и шары.

«Все элементы хорошо сочетаются друг с другом», — поделился своим впечатлением Зарубин.

Ранее сообщалось, что на Соборной площади в Кремле была установлена главная новогодняя ёлка страны. В этот раз высотой 25 метров выбрали дерево из подмосковного Щелково.

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