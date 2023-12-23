Работают 10 точек. В Омской области открыли штаб общественной поддержки Путина

Posted Сегодня, 03:22
Published Сегодня, 03:22
Modified Сегодня, 03:24
Updated Сегодня, 03:24
В центре Омска накануне открылся штаб общественной поддержки Владимира Путина. Расположился он на проспекте Карла Маркса, 6. Задачами штаба станет сбор подписей в поддержку Путина и обеспечение легитимности выборной кампании.
Уже успело состоятся первое заседание штаба, его участниками стали представители ОНФ, общественных организаций, национальных объединений, инициативной группы. В сопредседателях омского штаба спортсмены Александр Шлеменко и Александр Кузюков, а также исполнительный директор «Областного татарского национально-культурного центра „Иртыш“» Наиль Марятов.
Собирать подписи в поддержку Путина начнут с сегодняшнего дня, 23 декабря. Прийти в штаб может любой совершеннолетний человек. При себе у него должен быть паспорт.
В Омской области сбор подписей будет вестись в 10 точках. Они находятся по следующим адресам:
Работают точки сбора подписей с понедельника по пятницу с 17.00 до 21.00 и с субботы по воскресенье с 15.00 до 19.00.
Напомним, что Владимир Путин подал документы для участия в президентских выборах 18 декабря. Выборы состоятся в 2024 году, голосование будет проходить в течение трех дней — с 15 по 17 марта.