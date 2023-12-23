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Published Сегодня, 03:22

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Updated Сегодня, 03:24

В Омске заработал штаб общественной поддержки Владимира Путина

Работают 10 точек. В Омской области открыли штаб общественной поддержки Путина

23 декабря 2023, 03:22
Фото: Сергей Мельников

В Омске заработал штаб общественной поддержки Владимира Путина

Собирать подписи в поддержку Путина будут с 23 декабря.

В центре Омска накануне открылся штаб общественной поддержки Владимира Путина. Расположился он на проспекте Карла Маркса, 6. Задачами штаба станет сбор подписей в поддержку Путина и обеспечение легитимности выборной кампании.

Уже успело состоятся первое заседание штаба, его участниками стали представители ОНФ, общественных организаций, национальных объединений, инициативной группы. В сопредседателях омского штаба спортсмены Александр Шлеменко и Александр Кузюков, а также исполнительный директор «Областного татарского национально-культурного центра „Иртыш“» Наиль Марятов.

Собирать подписи в поддержку Путина начнут с сегодняшнего дня, 23 декабря. Прийти в штаб может любой совершеннолетний человек. При себе у него должен быть паспорт.

Открытие штаба в ОмскеОткрытие штаба в Омске
Открытие штаба в ОмскеОткрытие штаба в Омске
Открытие штаба в Омске
Фото: Сергей Мельников

В Омской области сбор подписей будет вестись в 10 точках. Они находятся по следующим адресам:

  • ТЦ «Каскад» (пр. Карла Маркса, 24),
  • «Омский» (ул. Интернациональная, д. 43),
  • «Континент» (ул. 70 лет Октября, д. 25/1);
  • Штаб общественной поддержки Путина (пр. Карла Маркса, 6);
  • Региональный исполнительный комитет «Народного фронта» (пр. Карла Маркса, 4);
  • ТЦ «Калашный град» (Калачинск, ул. Советская, д. 3);
  • ТЦ «Меридиан» (Тара, ул. 40 лет ВКСМ, д. 19);
  • ТЦ «Домино» (Исилькуль, ул. Коммунистическая, д. 33);
  • Магазин «Гранд» (Называевск, ул. Мичурина, д. 10а);
  • Магазин «Пятерочка» (Тюкалинск, ул. Луначарского, д. 98).

Работают точки сбора подписей с понедельника по пятницу с 17.00 до 21.00 и с субботы по воскресенье с 15.00 до 19.00.

Напомним, что Владимир Путин подал документы для участия в президентских выборах 18 декабря. Выборы состоятся в 2024 году, голосование будет проходить в течение трех дней — с 15 по 17 марта.

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#Политика#Общество#Омск#Омская область#Владимир Путин#Президент РФ#Выборы президента#Выборы#Новости#Юлия Истомина#Штаб поддержки
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