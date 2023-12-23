Пострадали двое. В Омске на пересечении Карла Маркса и Масленникова произошло ДТП

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В субботу, 23 декабря, около 2 часов дня случилась авария в Центральном округе. По предварительной информации, два автомобиля «Митсубиси Лансер» столкнулись на пересечении проспекта Карла Маркса и Масленникова.
Не обошлось без пострадавших. За помощью к медикам обратились пассажиры одного из автомобилей — 29-летняя омичка и 13-летняя девочка.
Сотрудники Госавтоинспекции продолжают устанавливать обстоятельства и причины аварии.
Отметим, что из-за ДТП, произошедших сегодня в разных частях города, на дорогах наблюдались небольшие заторы: