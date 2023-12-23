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В ДТП на пересечении Маркса и Масленникова в Омске пострадала 13-летняя девочка

Пострадали двое. В Омске на пересечении Карла Маркса и Масленникова произошло ДТП

23 декабря 2023, 12:00
Фото: Госавтоинспекция Омской области

В ДТП на пересечении Маркса и Масленникова в Омске пострадала 13-летняя девочка

В настоящий момент устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

В субботу, 23 декабря, около 2 часов дня случилась авария в Центральном округе. По предварительной информации, два автомобиля «Митсубиси Лансер» столкнулись на пересечении проспекта Карла Маркса и Масленникова.

Не обошлось без пострадавших. За помощью к медикам обратились пассажиры одного из автомобилей — 29-летняя омичка и 13-летняя девочка.

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают устанавливать обстоятельства и причины аварии.

Отметим, что из-за ДТП, произошедших сегодня в разных частях города, на дорогах наблюдались небольшие заторы:

Предновогодняя суета. В выходной день на дорогах Омска образовались серьезные заторы
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#Происшествия#ДТП#Омск#Пострадавшие#Авария#Новости#Госавтоинспекция#Юлия Истомина
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