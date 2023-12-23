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Подешевел на 30 млн. Для торгового комплекса на Левобережье Омска ищут покупателя

23 декабря 2023, 09:12
Фото: 1MI
Иллюстрация

Крупный торговый комплекс на Левобережье Омска подешевел на 30 млн за полгода

Площадь четырехэтажного торгового комплекса составляет 6710,6 кв. м.

В Омске ищут покупателя для торгового комплекса «Оазис», расположенного на улице Лесной проезд в Кировском округе. ТК уже давно выставлен на продажу, но сейчас его цена снизилась на 33 млн рублей — с 402,6 млн до 369 млн. Один квадратный метр оценили в 55 тысяч рублей.

Торговый комплекс включает в себя четыре этажа и цоколь. Его общая площадь немного превышает 6,7 тысяч кв. м. Также есть и собственная парковка. «Оазис» работает с 2008 года. Среди арендаторов ТК сегодня — продуктовый супермаркет федеральной сети, сетевые магазины, спортивные секции, салоны красоты и др. Помещения, как заявляет продавец, сданы арендаторам на долгосрочных контрактах с ежегодной индексацией.

Здание и земля находятся в собственности, а вот о причинах продажи бизнеса собственник не уточняет.

Отметим, что ООО «Оазис», зарегистрированное на Лесном проезде, 11 и специализирующееся на аренде и управлении собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом, в прошлом году получило выручку в 10,2 млн рублей. С 2021 года фирма принадлежит Елене Уколовой.

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#Общество#Бизнес#Омск#Продажа#Торговля#Новости#Торговый комплекс#Юлия Истомина#Покупатель
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