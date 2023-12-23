Подешевел на 30 млн. Для торгового комплекса на Левобережье Омска ищут покупателя

Торговый комплекс включает в себя четыре этажа и цоколь. Его общая площадь немного превышает 6,7 тысяч кв. м. Также есть и собственная парковка. «Оазис» работает с 2008 года. Среди арендаторов ТК сегодня — продуктовый супермаркет федеральной сети, сетевые магазины, спортивные секции, салоны красоты и др. Помещения, как заявляет продавец, сданы арендаторам на долгосрочных контрактах с ежегодной индексацией.