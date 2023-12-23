Подешевел на 30 млн. Для торгового комплекса на Левобережье Омска ищут покупателя

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
В Омске ищут покупателя для торгового комплекса «Оазис», расположенного на улице Лесной проезд в Кировском округе. ТК уже давно выставлен на продажу, но сейчас его цена снизилась на 33 млн рублей — с 402,6 млн до 369 млн. Один квадратный метр оценили в 55 тысяч рублей.
Торговый комплекс включает в себя четыре этажа и цоколь. Его общая площадь немного превышает 6,7 тысяч кв. м. Также есть и собственная парковка. «Оазис» работает с 2008 года. Среди арендаторов ТК сегодня — продуктовый супермаркет федеральной сети, сетевые магазины, спортивные секции, салоны красоты и др. Помещения, как заявляет продавец, сданы арендаторам на долгосрочных контрактах с ежегодной индексацией.
Здание и земля находятся в собственности, а вот о причинах продажи бизнеса собственник не уточняет.
Отметим, что ООО «Оазис», зарегистрированное на Лесном проезде, 11 и специализирующееся на аренде и управлении собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом, в прошлом году получило выручку в 10,2 млн рублей. С 2021 года фирма принадлежит Елене Уколовой.