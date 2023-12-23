Начнется с дождя. В Омской области в последнюю неделю 2023 года потеплеет до +1

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
В Обь-Иртышском УГМС опубликовали прогноз погоды на ближайшие три дня. Они ожидаются теплыми, температура воздуха не опустится ниже -15 градусов.
В субботу, 23 декабря, днем воздух прогреется до -4…+1 градуса. Ночью 24 декабря в Омской области похолодает до -5…-10 градусов, местами ожидается до -15 градусов. Но уже днем температура поднимется до -2…-7 градусов.
Чуть теплее будет в понедельник, 25 декабря. Последняя рабочая неделя 2023 года начнется с +1 градуса. К тому же синоптики прогнозируют осадки в виде снега и дождя. Все три дня из-за теплой погоды на дорогах будет гололед, поэтому осторожными стоит быть как водителям, так и пешеходам.
Напомним, что в 2023 году день зимнего солнцестояния стал самым теплым за 120 лет. 22 декабря максимальная температура воздуха днем составила +4 градуса: