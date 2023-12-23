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Posted Сегодня, 06:37

Published Сегодня, 06:37

Modified Сегодня, 06:39

Updated Сегодня, 06:39

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Начнется с дождя. В Омской области в последнюю неделю 2023 года потеплеет до +1

23 декабря 2023, 06:37
Фото: 1MI
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Последняя неделя 2023 года в Омске начнется с плюсовой температуры и дождя

Ближайшие дни будут теплыми, поэтому на дорогах может возникнуть гололед.

В Обь-Иртышском УГМС опубликовали прогноз погоды на ближайшие три дня. Они ожидаются теплыми, температура воздуха не опустится ниже -15 градусов.

В субботу, 23 декабря, днем воздух прогреется до -4…+1 градуса. Ночью 24 декабря в Омской области похолодает до -5…-10 градусов, местами ожидается до -15 градусов. Но уже днем температура поднимется до -2…-7 градусов.

Чуть теплее будет в понедельник, 25 декабря. Последняя рабочая неделя 2023 года начнется с +1 градуса. К тому же синоптики прогнозируют осадки в виде снега и дождя. Все три дня из-за теплой погоды на дорогах будет гололед, поэтому осторожными стоит быть как водителям, так и пешеходам.

Прогноз погоды в Омской областиПрогноз погоды в Омской области
Прогноз погоды в Омской области
Фото: Обь-Иртышское УГМС

Напомним, что в 2023 году день зимнего солнцестояния стал самым теплым за 120 лет. 22 декабря максимальная температура воздуха днем составила +4 градуса:

Впервые за 120 лет. В Омске побит температурный максимум в день зимнего солнцестояния
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#Общество#Погода#Омск#Омская область#Прогноз погоды#Потепление#Новости#Температура#Дождь#Юлия Истомина#Обь-Иртышское УГМС
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