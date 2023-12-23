Начнется с дождя. В Омской области в последнюю неделю 2023 года потеплеет до +1

Чуть теплее будет в понедельник, 25 декабря. Последняя рабочая неделя 2023 года начнется с +1 градуса. К тому же синоптики прогнозируют осадки в виде снега и дождя. Все три дня из-за теплой погоды на дорогах будет гололед, поэтому осторожными стоит быть как водителям, так и пешеходам.