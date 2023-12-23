Госэкспертиза снова пройдена. В Омске одобрили проект строительства гидроузла

Напомним, что строить гидроузел в районе Красной Горки начали еще при Леониде Полежаеве в 2008 году. Проект рассчитывали закончить к 2016 году, но стройка свернулась из-за банкротства компании-застройщика «Мостовик». В июле прошлого года для завершения строительства первого этапа нашли нового подрядчика. Контракт на 4,6 млрд рублей заключили с «Межрегионстроем». Пусковой комплекс планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году. Тогда же должен стартовать второй этап строительства гидроузла.