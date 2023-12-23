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Госэкспертиза снова пройдена. В Омске одобрили проект строительства гидроузла

23 декабря 2023, 07:19
Фото: 1MI
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Проект строительства гидроузла под Омском снова прошел госэкспертизу

Речь идет о строительстве пускового комплекса, который должен быть введен в эксплуатацию не позднее 2025 года.

Городу55 стало известно, что накануне «Главное управление государственной экспертизы» выдало положительное заключение на проект строительства Красногорского водоподъемного гидроузла. Речь идет о первом этапе строительства, в рамках которого пусковой комплекс должен быть готов не позднее 2025 года.

В исполнителях проектной документации местная компания «Региональные проектно-строительные системы». Учредителями компании, специализирующейся на деятельности в области архитектуры, выступают ООО «Межрегионстрой» из Москвы (95% — доля капитала) и Александр Белов (с 28 ноября 2023 года, 5% доли). В ноябре в «Региональных проектно-строительных системах» сменился гендиректор: место Александра Белова занял Борис Степанов. Он также является одним из совладельцем омского «Гражданинвестпроекта».

Напомним, что строить гидроузел в районе Красной Горки начали еще при Леониде Полежаеве в 2008 году. Проект рассчитывали закончить к 2016 году, но стройка свернулась из-за банкротства компании-застройщика «Мостовик». В июле прошлого года для завершения строительства первого этапа нашли нового подрядчика. Контракт на 4,6 млрд рублей заключили с «Межрегионстроем». Пусковой комплекс планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году. Тогда же должен стартовать второй этап строительства гидроузла.

Проект 2 этапа строительства Красногорского гидроузла за 613 млн рублей разрабатывает питерская компания «Ленгипроречтранс». Выполнить работу в рамках контракта она должна до 24 ноября 2024 года. На второй этап, кстати, ориентировочно потребуется 8,3 млрд рублей:

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#Омск#Омская область#Строительство#Подрядчик#Проект#Новости#Экспертиза#Гидроузел#Красногорский гидроузел#Юлия Истомина
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