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Дети и родители могут посетить резиденцию Деда Мороза в Иркутске

Дети и родители могут посетить резиденцию Деда Мороза в Иркутске

23 декабря 2023, 15:45
Фото: 1MI
В Иркутске открылась резиденция Деда Мороза, где дети и их родители могут пообщаться с главным волшебником, выразить свои таланты, получить подарки; также Дед Мороз приглашает жителей города присоединиться к проекту «Всей Семьей», который предполагает выполнение заданий и получение призов.

В Иркутске открылась резиденция Деда Мороза. Она находится на улице Урицкого, напротив Дома Быта. В этой резиденции дети и их родители могут посетить Деда Мороза и Снегурочку. Более ста детей уже побывали в резиденции и получили подарки за стихи и песни. Информацию о резиденции можно найти в социальных сетях.

Как пишет irkutskmedia.ru, резиденция будет открыта каждый день до 7 января, кроме 25 и 31 декабря. Часы работы — с 16 до 20:00. Посещение резиденции бесплатное. Если нужна дополнительная информация, можно позвонить по номеру 503-580.

Дед Мороз также предлагает жителям Иркутска присоединиться к проекту «Всей Семьей». Цель проекта — провести время с семьей. Чтобы участвовать, нужно зарегистрироваться на сайте и выполнять задания, за которые можно получить призы и подарки. Задания будут приходить раз в неделю, и после выполнения их нужно будет опубликовать фото в своих социальных сетях с хештегом #ВсейСемьей. Проект будет продолжаться до марта 2024 года.

Участие в таких проектах помогает укрепить связи между поколениями. Родители отмечают, что это полезное времяпровождение для всей семьи и дает положительные эмоции.

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