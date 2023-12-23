Дети и родители могут посетить резиденцию Деда Мороза в Иркутске

Posted Сегодня, 15:45
Published Сегодня, 15:45
Modified Сегодня, 15:47
Updated Сегодня, 15:47
В Иркутске открылась резиденция Деда Мороза. Она находится на улице Урицкого, напротив Дома Быта. В этой резиденции дети и их родители могут посетить Деда Мороза и Снегурочку. Более ста детей уже побывали в резиденции и получили подарки за стихи и песни. Информацию о резиденции можно найти в социальных сетях.
Как пишет irkutskmedia.ru, резиденция будет открыта каждый день до 7 января, кроме 25 и 31 декабря. Часы работы — с 16 до 20:00. Посещение резиденции бесплатное. Если нужна дополнительная информация, можно позвонить по номеру 503-580.
Дед Мороз также предлагает жителям Иркутска присоединиться к проекту «Всей Семьей». Цель проекта — провести время с семьей. Чтобы участвовать, нужно зарегистрироваться на сайте и выполнять задания, за которые можно получить призы и подарки. Задания будут приходить раз в неделю, и после выполнения их нужно будет опубликовать фото в своих социальных сетях с хештегом #ВсейСемьей. Проект будет продолжаться до марта 2024 года.
Участие в таких проектах помогает укрепить связи между поколениями. Родители отмечают, что это полезное времяпровождение для всей семьи и дает положительные эмоции.