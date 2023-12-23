Дети и родители могут посетить резиденцию Деда Мороза в Иркутске

Дед Мороз также предлагает жителям Иркутска присоединиться к проекту «Всей Семьей». Цель проекта — провести время с семьей. Чтобы участвовать, нужно зарегистрироваться на сайте и выполнять задания, за которые можно получить призы и подарки. Задания будут приходить раз в неделю, и после выполнения их нужно будет опубликовать фото в своих социальных сетях с хештегом #ВсейСемьей. Проект будет продолжаться до марта 2024 года.