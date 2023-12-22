Закрыт больше года. Проект ремонта омского детсада в Привокзальном прошел экспертизу

Отметим, что здание детсада находится в аварийном состоянии. Его закрыли еще 1 сентября прошлого года, а детей распределили по другим учреждениям. Так как сам ремонт запланирован только на 2024 год, воспитанникам и дальше придется посещать другие детские садики.