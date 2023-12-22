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Закрыт больше года. Проект ремонта омского детсада в Привокзальном прошел экспертизу

22 декабря 2023, 08:40
Фото: 1MI
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В Омске одобрили проект капремонта аварийного детсада на улице Гризодубовой

Подрядчик получил за выполнение проект-изыскательных работ около 5 млн рублей.

Городу55 стало известно, что проект капитального ремонта детсада №12/2 комбинированного вида, расположенного на улице Гризодубовой, 5 в микрорайоне Привокзальный, прошел экспертизу. Положительное заключение выдало общество с ограниченной ответственностью «Базис».

Разработкой проектной документации занималось омское «Бюро диагностики строительных конструкций», которым владеет и руководит Никита Беляев. Контракт на выполнение проектно-изыскательных работ стоимостью 4,976 млн рублей компания получила в июле этого года.

Отметим, что здание детсада находится в аварийном состоянии. Его закрыли еще 1 сентября прошлого года, а детей распределили по другим учреждениям. Так как сам ремонт запланирован только на 2024 год, воспитанникам и дальше придется посещать другие детские садики.

Ремонт в следующем году предстоит масштабный. Ожидается, что в дошкольном учреждении на улице Гризодубовой отремонтируют и усилят фундамент, стены, перекрытия, перегородки, лестницы и площадки. Помимо этого обновят пол, системы электроснабжения, водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, наружного освещения, охранно-пожарной сигнализации, заменят пол, окна и двери.

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#Общество#Омск#Омская область#Капремонт#Подрядчик#Проект#Детсад#Новости#Экспертиза#Юлия Истомина
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