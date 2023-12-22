Воровал иконы и дачный инструмент. В Омске задержали мужчину за серию краж

Однако злоумышленника это не остановило. Мужчина залез в павильон в торговом комплексе на Космическом проспекте и украл 4 деревянные иконы общей стоимостью 9,5 тысяч рублей. На омича завели еще одну уголовку и отправили в СИЗО на 2 месяца пока идет следствие.