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В Омске задержали дачного вора-рецидивиста, он также попался на краже икон

Воровал иконы и дачный инструмент. В Омске задержали мужчину за серию краж

22 декабря 2023, 07:47
Фото: УМВД России по Омской области

В Омске задержали дачного вора-рецидивиста, он также попался на краже икон

На злоумышленника завели два уголовных дела и отправили в СИЗО дожидаться суда.

Омские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в серии краж. С заявлением в правоохранительные органы обратилась владелица дачи в СНТ «Заря-3». Женщина рассказала, что с ее дачного участка украли электропилу, насос и оптический нивелир общей стоимостью 23 тысячи рублей.

По подозрение попал 31-летний житель Ленинского округа, который ранее уже промышлял подобными кражами. Когда полицейские пришли к мужчине, он во всем признался. Похищенный инструмент злоумышленник сдал в комиссионку за 4 тысячи рублей. Оперативники изъяли имущество и приобщили к делу.

Выяснилось, что фигурант обворовал еще восемь дачных участков в том же кооперативе. На мужчину завели уголовное дело и отправили под домашний арест дожидаться суда.

Однако злоумышленника это не остановило. Мужчина залез в павильон в торговом комплексе на Космическом проспекте и украл 4 деревянные иконы общей стоимостью 9,5 тысяч рублей. На омича завели еще одну уголовку и отправили в СИЗО на 2 месяца пока идет следствие.

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