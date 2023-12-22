Воровал иконы и дачный инструмент. В Омске задержали мужчину за серию краж

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 07:49
Updated Сегодня, 07:49
Омские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в серии краж. С заявлением в правоохранительные органы обратилась владелица дачи в СНТ «Заря-3». Женщина рассказала, что с ее дачного участка украли электропилу, насос и оптический нивелир общей стоимостью 23 тысячи рублей.
По подозрение попал 31-летний житель Ленинского округа, который ранее уже промышлял подобными кражами. Когда полицейские пришли к мужчине, он во всем признался. Похищенный инструмент злоумышленник сдал в комиссионку за 4 тысячи рублей. Оперативники изъяли имущество и приобщили к делу.
Выяснилось, что фигурант обворовал еще восемь дачных участков в том же кооперативе. На мужчину завели уголовное дело и отправили под домашний арест дожидаться суда.
Однако злоумышленника это не остановило. Мужчина залез в павильон в торговом комплексе на Космическом проспекте и украл 4 деревянные иконы общей стоимостью 9,5 тысяч рублей. На омича завели еще одну уголовку и отправили в СИЗО на 2 месяца пока идет следствие.