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В России зафиксирован высокий запрос на работу с госпабликами

В России зафиксирован высокий запрос на работу с госпабликами

22 декабря 2023, 14:17
Фото: 1MI
В рамках международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ была организована дискуссия об итогах развития официальных страниц госучреждений в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщает properm.ru, дискуссия была проведена при содействии Экспертного института социальных исследований, а ее модератором выступил заместитель гендиректора консалтинговой группы «Полилог» Никита Сетов.

На данный момент в РФ официально зарегистрировано 170 тысяч госпабликов, в число которых входят страницы органов власти, администраций разных уровней, учреждений медицины и здравоохранения, библиотек. Как отмечает координатор проекта по развитию госпабликов — АНО «Диалог Регионы», которая является головной организацией центров управления регионами, — сейчас у граждан России растет потребность в присутствии представителей власти в информационном пространстве.

«Развитие госпабликов стало большим шагом к открытости власти. Сегодня это самый популярный инструмент коммуникаций между государством и жителями. При этом запрос на диалог остается высоким — 49% опрошенных, по данным исследования социологического агентства „Вебер“, отметили, что им не хватает информации о работе госорганов в интернете. Это серьезный потенциал для развития», — отметил заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев.

Он подчеркивает, что достижение такой цифровизации происходит благодаря администраторам государственных пабликов. И в целях их поощрения стоит вводить новые материальные и нематериальные способы мотивации.

«У каждого муниципалитета, детского сада, дворца культуры есть ответственный за ведение страницы в социальной сети. В редких случаях это отдельный пресс-секретарь. Чаще всего действующий сотрудник берет на себя важную функцию — вести госпаблик, отвечать за имидж учреждения в Сети. В России появилась новая профессия — администратор госпаблика. Запрос на нее будет расти год от года», — такой благоприятный прогноз о взаимодействии общества и власти озвучил Андрей Цепелев.

Госпаблики предоставляют аудитории проверенную, актуальную информацию, а также предлагают различные опции пользователям. В текущем году на страницах появились сервисы «Госуслуг», где без какого-либо ожидания можно записать ребенка в кружок или секцию, оформить талон на визит к врачу.

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