В России зафиксирован высокий запрос на работу с госпабликами

«У каждого муниципалитета, детского сада, дворца культуры есть ответственный за ведение страницы в социальной сети. В редких случаях это отдельный пресс-секретарь. Чаще всего действующий сотрудник берет на себя важную функцию — вести госпаблик, отвечать за имидж учреждения в Сети. В России появилась новая профессия — администратор госпаблика. Запрос на нее будет расти год от года», — такой благоприятный прогноз о взаимодействии общества и власти озвучил Андрей Цепелев.