В Минприроды России оценили вклад Омского НПЗ в проект «Чистый воздух»

Одним из примеров экологической модернизации стал Омский нефтеперерабатывающий завод «Газпром нефти». В Минприроды РФ отметили его вкалд в реализацию федеральной программы. Новый комплекс первичной переработки нефти был запущен на ОНПЗ в этом году. Общий объем инвестиций «Газпром нефти» в этот проект составил более 66 млрд рублей. В его создании участвовали российские изготовители оборудования, программ и строительных материалов, в том числе из Омска. Солнечная электростанция, построенная на предприятии, также работает на российских фотоэлектрических модулях.