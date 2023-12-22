В Минприроды России оценили вклад Омского НПЗ в проект «Чистый воздух»

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
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По данным Минприроды РФ, в 2023 году влияние на экологию в 12 городах-участниках проекта «Чистый воздух», среди которых и Омск, в среднем уменьшилось на 12%. Глава ведомства Александр Козлов отметил, что бизнес активно инвестирует в экологическую перестройку производств. При этом компании ориентируются, прежде всего, на отечественные технологии и оборудование.
Одним из примеров экологической модернизации стал Омский нефтеперерабатывающий завод «Газпром нефти». В Минприроды РФ отметили его вкалд в реализацию федеральной программы. Новый комплекс первичной переработки нефти был запущен на ОНПЗ в этом году. Общий объем инвестиций «Газпром нефти» в этот проект составил более 66 млрд рублей. В его создании участвовали российские изготовители оборудования, программ и строительных материалов, в том числе из Омска. Солнечная электростанция, построенная на предприятии, также работает на российских фотоэлектрических модулях.
На новом комплексе первичной переработки нефти внедрена автоматизированная система мониторинга воздуха. Эта технология уже работает на одной из установок по производству компонентов высокооктанового бензина — цифровые датчики в онлайн-режиме контролируют экологические параметры и передают данные в Росприроднадзор. До конца 2024 года ОНПЗ планирует оснастить этой технологией основные производственные установки предприятия.
Кроме того, сейчас на Омском НПЗ завершается строительство очистных сооружений «Биосфера», которые также включены в комплексный план «Чистого воздуха». Новый комплекс позволит очищать промышленную воду почти на 100% и снизить потребление воды из Иртыша на 70%.
В целом объем инвестиций «Газпром нефти» в модернизацию ОНПЗ превышает 500 млрд рублей, из них более 135 млрд рублей направлены на программу «Чистый воздух». Руководитель «Чистого воздуха» Максим Корольков, который на прошлой неделе побывал с рабочим визитом на Омском НПЗ, отметил, что предприятие поступательно и уверенно движется в реализации своих обязательств в рамках федерального проекта.