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Трихолог: Регулярное обрезание секущихся кончиков — ключевой момент ухода за волосами

22 декабря 2023, 09:46
Трихолог Ольга Кохас рассказала о важности обрезания секущихся кончиков волос и дала рекомендации по уходу за ними. По словам специалиста, отрезание секущихся кончиков не только придает волосам красоту, но и является необходимой частью ухода за ними.

Она также отметила, что по состоянию секущихся кончиков можно определить наличие проблем в организме. Поэтому стоит обратить внимание на питание и уровень кальция, белка, цинка и железа, которые необходимы для здоровья волос. Регулярное употребление этих веществ поможет улучшить состояние волос.

Однако, если внутренние проблемы остаются нерешенными, то обрезание секущихся кончиков остается необходимым.

По поводу «горячих ножниц», Кохас выразила сомнения в их эффективности. Она считает, что главное — правильный угол обрезания волос. Мастерам рекомендуется обрезать волосы под определенным углом, чтобы не нарушать структуру волоса. Это позволит продлить эффект от процедуры и не обрезаться каждый месяц, а раз в 3-6 месяцев.

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