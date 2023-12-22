Трихолог: Регулярное обрезание секущихся кончиков — ключевой момент ухода за волосами

По поводу «горячих ножниц», Кохас выразила сомнения в их эффективности. Она считает, что главное — правильный угол обрезания волос. Мастерам рекомендуется обрезать волосы под определенным углом, чтобы не нарушать структуру волоса. Это позволит продлить эффект от процедуры и не обрезаться каждый месяц, а раз в 3-6 месяцев.