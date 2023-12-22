Три филиала за 7,8 млн. В Омске продают сеть магазинов «Суши Wok»

Posted 22 декабря 2023, 05:04
Published 22 декабря 2023, 05:04
Modified 22 декабря 2023, 05:06
Updated 22 декабря 2023, 05:06
В Омске выставили на продажу сеть магазинов «Суши Wok». Торговые точки работают на проспекте Маркса, проспекте Мира, улице Гуртьева. Цена готового бизнеса составляет 7,8 млн рублей.
«Работает 3 филиала в разных округах города, в местах с высокой проходимостью, call-центр, доставка. Общая площадь арендуемых помещений 176 кв. м. Полностью оборудованные кухни, прилавки, торговое, витринное и холодильное оборудование. Установлены системы видеонаблюдения и охранная сигнализация», — говорится в объявлении.
Причины продажи бизнеса не указаны.
Отметим, что магазины «Суши Wok» работают по франшизе. На сайт компании указано, что в настоящее время по всей стране открыто около 770 точек.
Ранее Город55 рассказывал, что на омском Левобережье за 16 млн выставили на продажу кафе-столовую «Ла Прованс». Точка общепита оснащена необходимым оборудованием.