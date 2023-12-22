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Posted 22 декабря 2023, 05:04

Published 22 декабря 2023, 05:04

Modified 22 декабря 2023, 05:06

Updated 22 декабря 2023, 05:06

Иллюстрация

Три филиала за 7,8 млн. В Омске продают сеть магазинов «Суши Wok»

22 декабря 2023, 05:04
Фото: 1MI. Иллюстрация

В Омске за 7,8 млн выставили на продажу сеть «Суши Wok»

Помещения готового бизнеса находятся в аренде. Точки оснащены всем необходимым оборудованием.

В Омске выставили на продажу сеть магазинов «Суши Wok». Торговые точки работают на проспекте Маркса, проспекте Мира, улице Гуртьева. Цена готового бизнеса составляет 7,8 млн рублей.

«Работает 3 филиала в разных округах города, в местах с высокой проходимостью, call-центр, доставка. Общая площадь арендуемых помещений 176 кв. м. Полностью оборудованные кухни, прилавки, торговое, витринное и холодильное оборудование. Установлены системы видеонаблюдения и охранная сигнализация», — говорится в объявлении.

Причины продажи бизнеса не указаны.

Отметим, что магазины «Суши Wok» работают по франшизе. На сайт компании указано, что в настоящее время по всей стране открыто около 770 точек.

Ранее Город55 рассказывал, что на омском Левобережье за 16 млн выставили на продажу кафе-столовую «Ла Прованс». Точка общепита оснащена необходимым оборудованием.

Для банкетов и поминальных обедов. В Омске за 16 млн продают кафе «Ла Прованс»
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#Евгений Игишев#Бизнес#Доставка#Видеонаблюдение#Суши#Наружная реклама#Пицца
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