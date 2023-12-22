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На «Елке желаний» исполнят мечты юных омичей

Снегокат и экскурсия на «Полет». Мечты юных омичей исполнят на «Елке желаний»

22 декабря 2023, 03:44
Фото: Правительство Омской области

На «Елке желаний» исполнят мечты юных омичей

Акция проходит в России с 2018 года. За это время на «Елке желаний» осуществили мечты больше 100 тысяч детей.

Мечты юных жителей Омской области исполнят на «Елке желаний». К всероссийской акции присоединились в региональном правительстве.

Так, Матвей Назаров мечтает побывать на заводе «Полет». В организации экскурсии обещал помочь губернатор Омской области Виталий Хоценко. Александр Малыш очень хочет увидеть Москву, его желание также собираются воплотить в жизнь. Десятилетний Кирилл Яровой из Москаленского района сообщил, что мечтает об игровых наушниках.

Подарки отправятся и в подшефный город Стаханов. Тимур Ушаков мечтает о самокате-снегокате, а Роман Кравченко — о роботе.

Акция «Елка желаний» проходит в России с 2018 года на всей территории страны. Каждый год она объединяет тысячи неравнодушных граждан, готовых безвозмездно творить добрые дела. За 5 лет на «Елке желаний» осуществили мечты больше 100 тысяч детей.

Ранее Город55 рассказывал, что для отличников учебы и ребят из многодетных семей проведут мэрские елки. Мероприятия организуют в цирке.

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#Общество#Омск#Новый год#Москва#Москаленский район#Экскурсия#Полет#Евгений Игишев#Стаханов
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