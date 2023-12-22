Снегокат и экскурсия на «Полет». Мечты юных омичей исполнят на «Елке желаний»

Акция «Елка желаний» проходит в России с 2018 года на всей территории страны. Каждый год она объединяет тысячи неравнодушных граждан, готовых безвозмездно творить добрые дела. За 5 лет на «Елке желаний» осуществили мечты больше 100 тысяч детей.