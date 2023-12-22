Сахалинский эксперимент: подход к расчету эмиссии парниковых газов при добыче угля

Posted Сегодня, 16:30
Published Сегодня, 16:30
Modified Сегодня, 16:30
Updated Сегодня, 16:30
Детали рассказал заместитель председателя Правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков.
— Вячеслав Владимирович, Сахалинская область стала пока единственным регионом, где реализуется эксперимент по регулированию выбросов парниковых газов. Расскажите, какие этапы этой важной работы уже удалось воплотить в жизнь?
— Напомню, сахалинский эксперимент по регулированию выбросов парниковых газов официально начался 1 сентября 2022 года в соответствии с федеральным законом от 6 марта того же года №34-ФЗ. Постановлением правительства Сахалинской области № 551 разработана и утверждена соответствующая программа проведения эксперимента. Таким образом, на территории островного региона эксперимент продолжается чуть больше года, без учета подготовительного этапа.
За это время мы реализовали ряд комплексных мероприятий, направленных на сокращение выбросов и увеличение поглощения парниковых газов. Наши эксперты подготовили и официально согласовали с Росгидрометом региональный кадастр антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов (Кадастр) за 2022 год. Кроме этого, утвержден список региональных регулируемых организаций (РРО) Сахалинской области, выбросы которых в процессе ведения деятельности составляют более 20 тысяч тонн CO2-экв. в год. В 2023 году мы завершили очередной важный этап: проведена обязательная инвентаризация выбросов и поглощений парниковых газов, подготовлена и верифицирована углеродная отчетность РРО за 2022 г. На основе этих материалов прошло проектирование, общественные обсуждения и установление квоты выбросов парниковых газов на период с 2024 по 2028 годы. Тем самым определена стратегия работы 35 организаций, которые стали участниками эксперимента.
— Как вы оцените значение углеродного эксперимента для Сахалинской области и России в целом?
— Во-первых, эксперимент создает новые возможности для развития низкоуглеродной экономики, а также способствует проработке подходов к оценке выбросов и поглощений парниковых газов. Помимо этого, участие Сахалинской области в эксперименте помогает нам накапливать ценный практический опыт и тестировать инструменты для дальнейшего развития системы углеродного регулирования в стране. Например, квотирование как метод ограничения выбросов впервые отрабатывается на территории Сахалинской области.
В процессе подготовки регионального Кадастра, углеродной отчетности РРО и квотирования выявилась необходимость актуализации нормативно-методической базы. В рамках эксперимента мы совершенствуем подходы в реализации климатических проектов, развиваем рынок углеродных единиц. Полученные в ходе реализации эксперимента результаты станут фундаментом для тиражирования опыта в других субъектах Российской Федерации.
— Как вы достигаете целей, поставленных в рамках задач эксперимента? Кто сегодня принимает в нем активное участие?
— Поскольку достижение углеродной нейтральности — это новая амбициозная задача не только для Сахалина, но и для России в целом, в данной работе задействован широкий круг заинтересованных сторон. Достижение запланированных результатов невозможно без командной работы органов государственной власти, бизнеса, науки и экспертного сообщества, в том числе органов верификации и валидации.
Одним из примеров такой синергии стало решение важной задачи по уточнению коэффициента эмиссии фугитивных выбросов при добыче угля открытым способом — то есть, выделения парниковых газов из вскрытого угольного пласта. Это необходимо как для объективной оценки объемов выбросов регулируемой организации, так и в целом для регионального Кадастра.
— Что такое фугитивные выбросы и в связи с чем важно решение данной задачи?
— Согласно методическим рекомендациям, которые утверждены распоряжением Минприроды России, фугитивные выбросы — это выбросы метана и углекислого газа, которые происходят при добыче угля открытым и подземным способами, при последующем обращении с углем, добытым подземным способом, а в отдельных случаях — при самовозгорании угля.
При проведении добровольной инвентаризации объема выбросов парниковых газов фугитивные выбросы включаются в учет массы выбросов парниковых газов и входят в состав верифицированной углеродной отчетности региональных регулируемых организаций. При этом, согласно действующей методике, расчет ведется с помощью общих коэффициентов, которые не учитывают горно-геологические условия разрабатываемых угольных месторождений.
Сахалинская область входит в пятерку крупнейших угледобывающих регионов России: запасы угля в нашем регионе составляют 9 млрд тонн, а ежегодный объем добычи превышает 13 млн тонн. Поэтому учет фугитивных выбросов с нашими объемами угольной промышленности очень важен. Сегодня, основной способ добычи угля на Сахалине — открытый. Отмечу также, что определение и уточнение коэффициентов эмиссии парниковых газов при добыче угля открытым способом приобретает особую актуальность ввиду планируемого увеличения объемов добычи угля таким способом за счет ввода в эксплуатацию новых разрезов и перехода действующих угледобывающих предприятий к отработке газоносных угольных пластов, залегающих на более глубоких горизонтах.
— И каким образом удалось решить задачу по пересчету эмиссии парниковых газов при добыче угля открытым способом?
— Запущен пилотный проект — «Восточная горнорудная компания» выступила инициатором фундаментального научного исследования по оценке эмиссии метана при добыче угля открытым способом. В ходе выполнения анализа физико-химических свойств углей и геометрии угольных пластов был пересчитан коэффициент эмиссии метана, который оказался в три раза ниже рекомендуемого в методике, что соответственно снизило расчетное значение выбросов ООО «Солнцевский угольный разрез». В свою очередь, мы максимально приблизили к реалиям представленные в региональном Кадастре данные антропогенных выбросов из источников парниковых газов на территории Сахалинской области за 2022 год.
— Вячеслав Владимирович, подводя итог нашей беседе, оцените значение сахалинского эксперимента и работы по учету фугитивных выбросов. Какие возможности это создает для Российской Федерации?
— В целом для нашей страны вклад фугитивных выбросов составляет около 13% суммарных выбросов парниковых газов от «Энергетического сектора» согласно данным Национального кадастра антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов за 2021 год. На территории Сахалинской области (по данным регионального Кадастра), с учетом пересчитанного коэффициента, вклад фугитивных выбросов при добыче и последующих операциях с углем, нефтью и газом составил почти 13,8%, или 1573 тысячи тонн СО2-эквивалента в секторе «Энергетика» против 17,6% в 2021 году. Принимая во внимание данный аспект, могу с уверенностью сказать, что корректный учет фугитивных выбросов парниковых газов при добыче угля открытым способом окажет значительное влияние на расчеты углеродного баланса на всей территории России, а особенно в угледобывающих регионах страны.
Опыт Сахалина показывает, что региональные регулируемые организации заинтересованы в проведении научных исследований, а это не только снижает финансовую нагрузку организаций, но и вносит вклад в поиск решений государства по учету многофакторности при проведении эксперимента по регулированию выбросов парниковых газов в отдельных субъектах РФ.