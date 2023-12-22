Психолог объяснила фенон популярности «Слово пацана»

«Взрослое общество выдвигает перед молодым поколением высокие требования, которые они не всегда могут выполнить, так как им ещё неизвестно, кем они станут и чем займутся в будущем. В этом возрасте очень сложно найти свои ориентиры, поставить перед собой цели и увидеть перспективы. Если родители, общество или система образования не помогают им в этом, а перспективы кажутся отсутствующими, то подростки начинают искать их там, где можно найти что-то похожее. В группировках всё понятно: сначала начинаешь с низшего уровня, потом проявляешь себя и двигаешься дальше по преступному пути, чтобы стать одним из старших», — объясняет социальный психолог Батеева.