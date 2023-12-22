Психолог объяснила фенон популярности «Слово пацана»

Posted Сегодня, 06:00
Published Сегодня, 06:00
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Updated Сегодня, 06:07
«Людям, которые лично столкнулись с подобным опытом, сложно смотреть этот сериал, так как он заставляет их вспоминать прошлые травмы и переживать всё это снова и снова. В психологии это называется ретравматизацией. Некоторые считают фильм актуальным, так как он отражает кризис общества, который уже был и может повториться в настоящее время. А для других это лишь ностальгия по молодости и юности», — отметила социальный психолог Надежда Батеева в эксклюзивном интервью с RuNews24.ru.
Собеседница издания утверждает, что романтизация преступного образа жизни, как «свободного», всегда присутствовала и продолжает существовать. Молодые люди, особенно подростки, находятся в переходном возрасте, и для них очень важно определить свое место и роль в обществе.
«Взрослое общество выдвигает перед молодым поколением высокие требования, которые они не всегда могут выполнить, так как им ещё неизвестно, кем они станут и чем займутся в будущем. В этом возрасте очень сложно найти свои ориентиры, поставить перед собой цели и увидеть перспективы. Если родители, общество или система образования не помогают им в этом, а перспективы кажутся отсутствующими, то подростки начинают искать их там, где можно найти что-то похожее. В группировках всё понятно: сначала начинаешь с низшего уровня, потом проявляешь себя и двигаешься дальше по преступному пути, чтобы стать одним из старших», — объясняет социальный психолог Батеева.
Эксперт утверждает, что в нормальных условиях это ужасно, но для потерянного подростка такой путь кажется перспективным. Чтобы избежать таких ситуаций, необходимо показать подростку реальную жизнь, в которой он может найти свое место, успешные и вдохновляющие примеры для подражания.
«Это задача родителей, общества, системы образования и государства. Важно не игнорировать острые психологические и социальные проблемы, из-за которых подростки могут выбирать неправильный путь: буллинг, отсутствие поддержки, отсутствие нравственных ориентиров, нарушения в семейном воспитании, жестокость, отвержение, заброшенность», — заключила Надежда Батеева.