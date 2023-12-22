Песков назвал уткой версию американского издания об авиакатастрофе с Пригожиным

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
Официальный представитель Кремля, Дмитрий Песков, прокомментировал статью, опубликованную в американской газете The Wall Street Journal, относительно авиакатастрофы с участием ЧВК «Вагнер».
По словам Пескова, эта статья не достойна комментариев, так как является не более чем недостоверной информацией. Он отметил, что последнее время WSJ утратил свою репутацию и стал походить на желтую прессу, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой назвала виновником авиакатастрофы с главой ЧВК «Вагнер» секретаря российского Совбеза Николая Патрушева. Евгений Пригожин погиб в небе Тверской области 23 августа этого года. Его лайнер потерпел крушение в воздухе.