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Песков назвал уткой версию американского издания об авиакатастрофе с Пригожиным

Песков назвал уткой версию американского издания об авиакатастрофе с Пригожиным

22 декабря 2023, 13:21
Фото: 1MI
Пресс-секретарь Дмитрий Песков отвергает статью The Wall Street Journal, называя ее уткой и указывая на изменение характера издания, которое, по его мнению, стало походить на бульварный листок.

Официальный представитель Кремля, Дмитрий Песков, прокомментировал статью, опубликованную в американской газете The Wall Street Journal, относительно авиакатастрофы с участием ЧВК «Вагнер».

По словам Пескова, эта статья не достойна комментариев, так как является не более чем недостоверной информацией. Он отметил, что последнее время WSJ утратил свою репутацию и стал походить на желтую прессу, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой назвала виновником авиакатастрофы с главой ЧВК «Вагнер» секретаря российского Совбеза Николая Патрушева. Евгений Пригожин погиб в небе Тверской области 23 августа этого года. Его лайнер потерпел крушение в воздухе.

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