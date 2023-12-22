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Омичи вошли в пятерку самых частых гостей у Деда Мороза

Омичи вошли в пятерку самых частых гостей у Деда Мороза

22 декабря 2023, 11:55
Фото: 1MI
Этой осенью количество туристов из Сибири, побывавших на родине новогоднего волшебника в Великом Устюге, выросло на 116%. Об этом говорят данные МегаФона, который проанализировал интернет-трафик абонентов за сентябрь–ноябрь 2022 и 2023 годов.

Чаще всего Великий Устюг этой осенью посещали туристы из Красноярска и Новосибирска, следом идут путешественники из Томской области. Также в топ-5 оператора вошли Омская и Кемеровская области, жители которой в прошлом году были самыми частыми гостями в «сказочной» резиденции.

Как показывает статистика, наиболее активно расходовали мобильный интернет в гостях у Деда Мороза именно красноярцы, на них приходится около 75% от общего количества интернет-трафика. В среднем путешественник из Красноярска потратил порядка одного гигабайта при посещении новогоднего комплекса. Такого объема достаточно, чтобы отправить в семейный чат более 400 селфи с Дедушкой Морозом.

Также красноярцы были самыми разговорчивыми — на каждого из них приходится по 18 минут разговора. Тогда как на новосибирских путешественников всего 7.

Сибиряки, которые не решились на поездку в Великий Устюг или в Арский район, активно отправляли письма с желаниями в бумажном и электронном форматах. Наибольшее количество писем Деду Морозу поступило от жителей Кемеровской области. Пик их интернет-активности приходится на 27 ноября. Минимальный трафик на сайтах с онлайн-почтой зафиксирован 23 ноября.

Отметим, что МегаФон заранее построил в резиденции инфраструктуру связи, чтобы посетители без ограничений делились эмоциями от пребывания в сказочной атмосфере с близкими.

#Общество#Омск#Омская область#Новый год 2024
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