Омичи вошли в пятерку самых частых гостей у Деда Мороза

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
Чаще всего Великий Устюг этой осенью посещали туристы из Красноярска и Новосибирска, следом идут путешественники из Томской области. Также в топ-5 оператора вошли Омская и Кемеровская области, жители которой в прошлом году были самыми частыми гостями в «сказочной» резиденции.
Как показывает статистика, наиболее активно расходовали мобильный интернет в гостях у Деда Мороза именно красноярцы, на них приходится около 75% от общего количества интернет-трафика. В среднем путешественник из Красноярска потратил порядка одного гигабайта при посещении новогоднего комплекса. Такого объема достаточно, чтобы отправить в семейный чат более 400 селфи с Дедушкой Морозом.
Также красноярцы были самыми разговорчивыми — на каждого из них приходится по 18 минут разговора. Тогда как на новосибирских путешественников всего 7.
Сибиряки, которые не решились на поездку в Великий Устюг или в Арский район, активно отправляли письма с желаниями в бумажном и электронном форматах. Наибольшее количество писем Деду Морозу поступило от жителей Кемеровской области. Пик их интернет-активности приходится на 27 ноября. Минимальный трафик на сайтах с онлайн-почтой зафиксирован 23 ноября.
Отметим, что МегаФон заранее построил в резиденции инфраструктуру связи, чтобы посетители без ограничений делились эмоциями от пребывания в сказочной атмосфере с близкими.