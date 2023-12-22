Омичи вошли в пятерку самых частых гостей у Деда Мороза

Как показывает статистика, наиболее активно расходовали мобильный интернет в гостях у Деда Мороза именно красноярцы, на них приходится около 75% от общего количества интернет-трафика. В среднем путешественник из Красноярска потратил порядка одного гигабайта при посещении новогоднего комплекса. Такого объема достаточно, чтобы отправить в семейный чат более 400 селфи с Дедушкой Морозом.