Новогодний экстрим. Где в Омской области уже начали работу лыжные трассы

В парке «Зеленый остров, кажется. есть все для зимнего отдыха. Лыжная трасса — не исключение. На ла лыжах в парке можно покататься и в будние, и в выходные дни. Так. с понедельника по пятницу трасса работает с 11:00 до 20:00, в выходные и праздничные дни же — с 11:00 до 22:00. Прокат лыж обойдется в 300 рублей за час.