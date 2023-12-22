Новогодний экстрим. Где в Омской области уже начали работу лыжные трассы

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:02
Updated Сегодня, 10:02
Для многих жителей региона катание на лыжах — одна из причин, по которым хочется ждать зиму. Всего на территории областного центра и районов работает 12 лыжных трасс. Расскажем о некоторых из них.
Лыжная трасса в Крутой горке — самая удаленная от Омска. Она находится на улице Силина, 13 и работает без выходных. С понедельника по пятницу здесь можно покататься на лыжах с 12:00 до 23:00, а в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 22:00.
На трассе проводятся массовые катания на лыжах, их стоимость 60 рублей. Прокат лыжного инвентаря с предоставлением трассы для взрослых обойдется в 110 рублей, для детей от 6 до 14 лет — в 60 рублей, до 6 лет — 50 рублей.
Лыжная трасса в детском лагере расположилась по адресу: ул. Воровского, 187. Она работает со среды по воскресенье с 09:00 до 17:00. Понедельник и вторник − нерабочие дни. Прокат лыж здесь обойдется в 150 рублей за час вне зависимости от возраста.
Лыжная трасса на улице Богдана Хмельницкого, 223 в Октябрьском округе работает только три дня в неделю по следующему расписанию: пятница — 14:00–19:00, суббота и воскресенье — 10:00–19:00.
За вход здесь платить не придется, однако прокат лыж все-таки имеет цену. За лыжи с металлическим креплением нужно будет запалить 150 рублей, а с системным креплением — 190 рублей.
Трасса на улице Березовой, 4 принимает желающих покататься на лыжах ежедневно с 9:00 до 19:00. Прокат лыж здесь стоит 250 рублей для взрослых и 150 рублей для студентов. Школьники, пенсионеры, ветераны боевых действий и инвалиды же смогут взять в прокат инвентарь за 100 рублей.
В парке «Зеленый остров, кажется. есть все для зимнего отдыха. Лыжная трасса — не исключение. На ла лыжах в парке можно покататься и в будние, и в выходные дни. Так. с понедельника по пятницу трасса работает с 11:00 до 20:00, в выходные и праздничные дни же — с 11:00 до 22:00. Прокат лыж обойдется в 300 рублей за час.
Ранее Город55 рассказывал о катах, которые уже открыты и готовы встречать жителей региона.