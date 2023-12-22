Мимо казны. В Омске бизнесмен Немиш ответит за неуплату налогов на 458 миллионов

Региональная прокуратура утвердила обвинительное заключение Немишу, сообщили в пресс-центре ведомства. По версии следователей, бизнесмен вносил ложные данные в бухгалтерскую и налоговую отчетность. Туда попадала информация о налоговых вычетах и расходах по фиктивным операциям с несколькими фирмами. Это длилось в течение двух лет — с 2015 по 2017 годы. К слову, Немиш стоит во главе двух одноименных организаций «Нефтегазстроймонтаж», которые занимаются ремонтом нефтепроводов и газопроводов.