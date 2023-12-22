Мимо казны. В Омске бизнесмен Немиш ответит за неуплату налогов на 458 миллионов

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
Гендиректор ООО «Нефтегазстроймонтаж» Дмитрий Немиш ответит в суде за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Расследование по его уголовному делу (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ) завершено.
Региональная прокуратура утвердила обвинительное заключение Немишу, сообщили в пресс-центре ведомства. По версии следователей, бизнесмен вносил ложные данные в бухгалтерскую и налоговую отчетность. Туда попадала информация о налоговых вычетах и расходах по фиктивным операциям с несколькими фирмами. Это длилось в течение двух лет — с 2015 по 2017 годы. К слову, Немиш стоит во главе двух одноименных организаций «Нефтегазстроймонтаж», которые занимаются ремонтом нефтепроводов и газопроводов.
Таким образом он не выплатил больше 458 млн рублей в казну в качестве налогов. Вину Немиш не признал, но добровольно выплатил 5,3 млн рублей.
«В счет полного возмещения ущерба по инициативе следствия наложен арест на имущество и денежные средства предприятия и обвиняемого на общую сумму более 586 млн рублей», — рассказали в СУ СК РФ по Омской области.
Уголовное дело Немиша рассмотрит Центральный районный суд. Напомним, что ранее предприниматель дал взятку экс-руководителю УФНС РФ по Омской области Владимиру Репину. Его признали виновным (ч. 5 ст. 291УК РФ) и назначили наказание в виде штрафа на сумму 18 млн рублей.
Репин в свою очередь также стал фигурантом уголовного дела, но по другой статье (ст. 290 ч. 6 УК РФ). Он получил шесть лет лишения свободы в колонии строгого режима и лишился права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на пять лет.
Как выяснилось, глава омской налоговой службы за 10 млн рублей не внес в план выездных проверок на 2021 год три компании, подконтрольные Дмитрию Немишу. Адвокат Григорьев передавал взятку, за что также был наказан.