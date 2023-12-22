Финляндия повышает выплаты мигрантам за добровольное возвращение на родину

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
Власти Финляндии решили увеличить выплаты мигрантам, которые добровольно вернутся на родину. Теперь сумма выплаты составляет 5300 евро для тех, кто подает заявление в течение месяца после получения отказа о предоставлении убежища. Если заявление будет подано позже, то сумма пособия уменьшится до 2000 евро, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Ранее размер пособия зависел от страны, в которую мигранты возвращались. Например, за возвращение в Афганистан выплачивалось 1500 евро, а за переезд в Россию или другие страны Евросоюза — всего 200 евро.
В ноябре Финляндия закрыла свои границы с Россией до середины декабря из-за большого наплыва беженцев из Африки и Ближнего Востока. Правительство обвиняло Россию в создании миграционного кризиса.