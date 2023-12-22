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Финляндия повышает выплаты мигрантам за добровольное возвращение на родину

Финляндия повышает выплаты мигрантам за добровольное возвращение на родину

22 декабря 2023, 12:12
Фото: 1MI
Финляндия увеличила выплаты мигрантам, чтобы они добровольно вернулись на родину; сумма пособия зависит от времени подачи прошения и страны, в которую мигрант возвращается; Финляндия закрыла границу с Россией из-за наплыва беженцев.

Власти Финляндии решили увеличить выплаты мигрантам, которые добровольно вернутся на родину. Теперь сумма выплаты составляет 5300 евро для тех, кто подает заявление в течение месяца после получения отказа о предоставлении убежища. Если заявление будет подано позже, то сумма пособия уменьшится до 2000 евро, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее размер пособия зависел от страны, в которую мигранты возвращались. Например, за возвращение в Афганистан выплачивалось 1500 евро, а за переезд в Россию или другие страны Евросоюза — всего 200 евро.

В ноябре Финляндия закрыла свои границы с Россией до середины декабря из-за большого наплыва беженцев из Африки и Ближнего Востока. Правительство обвиняло Россию в создании миграционного кризиса.

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