Финляндия повышает выплаты мигрантам за добровольное возвращение на родину

Власти Финляндии решили увеличить выплаты мигрантам, которые добровольно вернутся на родину. Теперь сумма выплаты составляет 5300 евро для тех, кто подает заявление в течение месяца после получения отказа о предоставлении убежища. Если заявление будет подано позже, то сумма пособия уменьшится до 2000 евро, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».