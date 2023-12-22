Дошло до главы СК РФ. Бастрыкин узнал об омской школе, где дети учатся в плесени

Речь идет об образовательном учреждении, расположенном по улице Романенко. Ранее омичи оставляли жалобы по поводу состояния школы. Есть информация, что здесь долгое время не ремонтируют крышу и не утепляют окна. По этой причине возникает сырость и плесень.