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Published Сегодня, 10:35

Modified Сегодня, 10:39

Updated Сегодня, 10:39

иллюстрация

Дошло до главы СК РФ. Бастрыкин узнал об омской школе, где дети учатся в плесени

22 декабря 2023, 10:35
Фото: Город55
иллюстрация

Бастрыкин поручил доложить ему о проверке в омской школе, где появилась плесень

Руководитель ведомства будет ждать от омских следователей предварительные итоги проверки в образовательном учреждении.

Председатель Следственного Комитета РФ Александр Бастрыкин поручил рассказать ему о том, как продвигается одна из проверок, организованная омскими следователями. Сотрудники ведомства проверяют информацию о городской школе № 31, где есть проблемы с условиями обучения детей.

Речь идет об образовательном учреждении, расположенном по улице Романенко. Ранее омичи оставляли жалобы по поводу состояния школы. Есть информация, что здесь долгое время не ремонтируют крышу и не утепляют окна. По этой причине возникает сырость и плесень.

Исполняющий обязанности руководителя СУ СК РФ по Омской области Сергей Марковиченко должен передать главе Следственного Комитета Александру Бастрыкину данные о процессуальной проверке.

В случае чего будет возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность).

Омский СК заинтересовался школой, в которой дети учатся в сырости и плесени
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#Образование#Омск#Омская область#Школа#Доследственная проверка#Новости#Александр Бастрыкин#СУ СКР Омской области#Неблагоприятные условия#Алина Ясинская
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