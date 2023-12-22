Дошло до главы СК РФ. Бастрыкин узнал об омской школе, где дети учатся в плесени

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
Председатель Следственного Комитета РФ Александр Бастрыкин поручил рассказать ему о том, как продвигается одна из проверок, организованная омскими следователями. Сотрудники ведомства проверяют информацию о городской школе № 31, где есть проблемы с условиями обучения детей.
Речь идет об образовательном учреждении, расположенном по улице Романенко. Ранее омичи оставляли жалобы по поводу состояния школы. Есть информация, что здесь долгое время не ремонтируют крышу и не утепляют окна. По этой причине возникает сырость и плесень.
Исполняющий обязанности руководителя СУ СК РФ по Омской области Сергей Марковиченко должен передать главе Следственного Комитета Александру Бастрыкину данные о процессуальной проверке.
В случае чего будет возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность).