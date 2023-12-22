Более 4 тысяч новорожденных прошли расширенный генетический скрининг на Сахалине

В группу риска по результатам диагностики за прошедшие 11 месяцев попали 45 детей из 4214. У одного новорожденного подтвердили серьезное нейромышечное заболевание — спинально-мышечную атрофию (СМА). Ему требуется дорогостоящее лечение. Финансирование полностью взял на себя государственный фонд «Круг добра», созданный по решению президента России Владимира Путина для дополнительной помощи детям с редкими заболеваниями.