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Более 4 тысяч новорожденных прошли расширенный генетический скрининг на Сахалине

22 декабря 2023, 13:00
В медицинскую практику Сахалинской области в 2023 году внедрили процедуру расширенного неонатального скрининга новорожденных младенцев. Диагностика позволяет выявить хромосомные патологии уже через сутки после появления ребенка на свет. У 7 малышей удалось найти серьезные врожденные заболевания.

Расширенный скрининг внедрили в систему помощи детям по инициативе президента РФ Владимира Путина в рамках программы «Развитие здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение». Для проведения исследования требуется лишь несколько капель крови. Биоматериал берут из пятки ребенка на вторые сутки жизни, а потом исследуют в медико-генетическом отделении перинатального центра Сахалинской областной больницы.

«Скрининг несет массовый характер. Кровь для дальнейших исследований младенца берется с согласия мамы, все манипуляции проводятся бесплатно. В перечень заболеваний включены наследственные болезни обмена веществ, первичные иммунодефицитные состояния, спинально-мышечная атрофия и другие патологии. Их своевременное обнаружение дает возможность подобрать правильный курс лечения на раннем сроке, чтобы исключить развитие заболевания», — пояснила заведующая отделением медицинской генетики Сахалинского областного перинатального центра Элеонора Костырко.

В группу риска по результатам диагностики за прошедшие 11 месяцев попали 45 детей из 4214. У одного новорожденного подтвердили серьезное нейромышечное заболевание — спинально-мышечную атрофию (СМА). Ему требуется дорогостоящее лечение. Финансирование полностью взял на себя государственный фонд «Круг добра», созданный по решению президента России Владимира Путина для дополнительной помощи детям с редкими заболеваниями.

«Для точности исследования мы всегда берем кровь на два тест-бланка: один остается в нашей лаборатории, другой отправляется в Москву. При положительном результате проводится повторное исследование в Национальном медицинском исследовательском центре генетики», — добавила Анна Репникова, биолог медико-генетического отделения перинатального центра областной больницы.

Все дети с выявленными нарушениями находятся под наблюдением специалистов. В большинстве случаев таким пациентам требуется пожизненное дорогостоящее лечение. Правительство Сахалинской области берет на особый контроль оказание помощи детям с неизлечимыми заболеваниями и поддержки их семьям.

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