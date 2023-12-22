Бассейн вместо льда. В Омске на фоне сильного потепления закрыли самый большой каток

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
В Омске закрылся один из самых больших катков. Причиной этому послужило существенное потепление. Речь идет о ледовой площадке Red Star, расположенной на стадионе «Красная звезда» (ул. Масленникова, 142А).
Каток по указанному адресу не будет работать сегодня, 22 декабря, сообщается в официальной группе. О работе площадки в выходные дни омичей и гостей города уведомят дополнительно.
Сегодня, по информации сервиса Gismeteo, температура воздуха составляет +2 градуса. Согласно данным Обь-Иртышского УГМС, завтра, 23 декабря, днем будет +1 градус. В воскресенье, 24 декабря, ожидается понижение до -7 градусов, но в начале следующей недели вновь прогнозируется потепление до +1 градуса.