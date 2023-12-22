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Posted Сегодня, 09:33

Published Сегодня, 09:33

Modified Сегодня, 09:36

Updated Сегодня, 09:36

иллюстрация

Бассейн вместо льда. В Омске на фоне сильного потепления закрыли самый большой каток

22 декабря 2023, 09:33
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске на фоне сильного потепления закрыли самый большой каток

Пока неизвестно, будет ли работать площадка на ближайших выходных.

В Омске закрылся один из самых больших катков. Причиной этому послужило существенное потепление. Речь идет о ледовой площадке Red Star, расположенной на стадионе «Красная звезда» (ул. Масленникова, 142А).

Каток по указанному адресу не будет работать сегодня, 22 декабря, сообщается в официальной группе. О работе площадки в выходные дни омичей и гостей города уведомят дополнительно.

Сегодня, по информации сервиса Gismeteo, температура воздуха составляет +2 градуса. Согласно данным Обь-Иртышского УГМС, завтра, 23 декабря, днем будет +1 градус. В воскресенье, 24 декабря, ожидается понижение до -7 градусов, но в начале следующей недели вновь прогнозируется потепление до +1 градуса.

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#Общество#Культура#Омск#Омская область#Каток#Развлечения#Потепление#Новости#Досуг#Алина Ясинская
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