Животные бегают в ужасе по городу. В омском приюте рассказали, как спасают косуль

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
В приюте «Омские хвостики» рассказали, как спасают косуль этой зимой. Животные бегают по городу и по автодорогам, часто попадают под колеса машин и сталкиваются с непреодолимыми препятствиями.
«Сначала мы приняли косулю после ДТП, но там был разрыв внутренних органов и бедняга слишком долго пролежала в -40 в лесу. Сделали УЗИ, рентген и кучу всего. Не смогли спасти. Вторая девочка застряла в заборе и разорвала себе бока, с носика повис кусок мяса. Тут все успели вовремя и девочка после всех обследований и операций в приюте. Пока живет в туалете», — сообщили в приюте.
Третью косулю обнаружила сотрудница приюта под забором. У животного была серьезная травма лапы. Спасти конечность не удалось, ее ампутировали. Косуля теперь не сможет выжить в дикой природе и пока останется в приюте. В «Омских хвостиках» рассказали, что на содержание животных уходят значительные суммы.
«Планета не только для людей, несчастные животные бегают в ужасе по городу. Их сбивают машинами, они застревают в заборах. Они тоже живые, им тоже больно и страшно! Девочка уже радуется, когда мы ее гладим. У мальчика еще тяжелое состояние», — сообщили в приюте.
Ранее в омском минприроды рассказали, что делать, если увидели косулю в беде.