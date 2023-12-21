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Published Сегодня, 06:09

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В приюте «Омские хвостики» спасли двух косуль с тяжелыми травмами

Животные бегают в ужасе по городу. В омском приюте рассказали, как спасают косуль

21 декабря 2023, 06:09
Фото: Омские хвостики

В приюте «Омские хвостики» спасли двух косуль с тяжелыми травмами

Косули попадают под машины и застревают в заборах. Некоторых животных спасти не удается.

В приюте «Омские хвостики» рассказали, как спасают косуль этой зимой. Животные бегают по городу и по автодорогам, часто попадают под колеса машин и сталкиваются с непреодолимыми препятствиями.

«Сначала мы приняли косулю после ДТП, но там был разрыв внутренних органов и бедняга слишком долго пролежала в -40 в лесу. Сделали УЗИ, рентген и кучу всего. Не смогли спасти. Вторая девочка застряла в заборе и разорвала себе бока, с носика повис кусок мяса. Тут все успели вовремя и девочка после всех обследований и операций в приюте. Пока живет в туалете», — сообщили в приюте.

Третью косулю обнаружила сотрудница приюта под забором. У животного была серьезная травма лапы. Спасти конечность не удалось, ее ампутировали. Косуля теперь не сможет выжить в дикой природе и пока останется в приюте. В «Омских хвостиках» рассказали, что на содержание животных уходят значительные суммы.

«Планета не только для людей, несчастные животные бегают в ужасе по городу. Их сбивают машинами, они застревают в заборах. Они тоже живые, им тоже больно и страшно! Девочка уже радуется, когда мы ее гладим. У мальчика еще тяжелое состояние», — сообщили в приюте.
Фото: Омские хвостики

Ранее в омском минприроды рассказали, что делать, если увидели косулю в беде.

Омичам рассказали, что делать, если увидели косулю в беде
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#ДТП#Долги#Лечение#Животные#Помощь#Операция#Приют#Поддержка#Машины#Евгений Игишев#Окружающая среда#Косули
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