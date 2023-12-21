Животные бегают в ужасе по городу. В омском приюте рассказали, как спасают косуль

Третью косулю обнаружила сотрудница приюта под забором. У животного была серьезная травма лапы. Спасти конечность не удалось, ее ампутировали. Косуля теперь не сможет выжить в дикой природе и пока останется в приюте. В «Омских хвостиках» рассказали, что на содержание животных уходят значительные суммы.