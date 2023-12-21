Водитель в тяжелом состоянии. Под Омском легковушка столкнулась с грузовиком

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В Омском районе легковой автомобиль выехал на встречку и столкнулся с грузовиком. Авария произошла вчера, 20 декабря, на трассе Троицкое–Чукреевка.
Выяснилось, что 55-летний мужчина за рулем Nissan ехал в сторону Троицкого, автомобиль вылетел на встречную полосу и врезался в грузовую машину «ГАЗ». После столкновения грузовик съехал в кювет.
У легковушки сильно пострадала передняя часть. Водителя Nissan отвезли в больницу в тяжелом состоянии.
Ранее Город55 рассказывал, что в Омской области легковой автомобиль вылетел на встречку и столкнулся с фурой. Водитель погиб на месте, двоих пассажиров увезли в больницу.