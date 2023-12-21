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Под Омском иномарка вылетела на встречку и врезалась в грузовик

Водитель в тяжелом состоянии. Под Омском легковушка столкнулась с грузовиком

21 декабря 2023, 02:52
Фото: Госавтоинспекция Омской области

Под Омском иномарка вылетела на встречку и врезалась в грузовик

ДТП произошло на трассе Троицкое–Чукреевка.

В Омском районе легковой автомобиль выехал на встречку и столкнулся с грузовиком. Авария произошла вчера, 20 декабря, на трассе Троицкое–Чукреевка.

Выяснилось, что 55-летний мужчина за рулем Nissan ехал в сторону Троицкого, автомобиль вылетел на встречную полосу и врезался в грузовую машину «ГАЗ». После столкновения грузовик съехал в кювет.

У легковушки сильно пострадала передняя часть. Водителя Nissan отвезли в больницу в тяжелом состоянии.

Ранее Город55 рассказывал, что в Омской области легковой автомобиль вылетел на встречку и столкнулся с фурой. Водитель погиб на месте, двоих пассажиров увезли в больницу.

Один погиб, двое в больнице. На омской «трассе смерти» иномарка врезалась в две фуры
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#Происшествия#ДТП#Полиция#Омск#Евгений Игишев
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