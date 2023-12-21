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Виталий Хоценко сыграл в футбол с юными омичами на фестивале «Чемпионат победителей»

Виталий Хоценко сыграл в футбол с юными омичами на фестивале «Чемпионат победителей»

21 декабря 2023, 02:53
Фото: Правительство Омской области
Футбольный праздник состоялся в спорткомплексе «Красная звезда».

Губернатор Омской области Виталий Хоценко и звезды российского футбола встретились на одном поле с детскими командами на фестивале «Чемпионат победителей». Соревнования прошли в спорткомплексе «Красная звезда».

После матчей группового этапа и плей-офф воспитанники детских домов и школ-интернатов сыграли на одном поле с губернатором и известными российскими футболистами: Евгением Алдониным, Динияром Билялетдиновым, Дмитрием Сычевым, Ринатом Дасаевым, Максимом Осипенко и многими другими. Игра закончилась в пользу детской сборной Чемпионата победителей.

Виталий Хоценко пожелал юным омским футболистам побед всю жизнь и с разгромным счетом.

«Хочу поблагодарить всех наших футболистов, которые участвуют в этой замечательной акции. Здорово, что Омск вошел в число городов России, где проводится „Чемпионат победителей“. Организатору турнира — команде фонда „Ветер Добрых Перемен“ желаю больше проводить таких праздников спорта, чтобы они были в каждом региональном центре, потом в районных центрах, и этот турнир поможет какому-то ребёнку определиться, и он станет знаменитым футболистом, как напримет наш омич Дмитрий Сычёв или наш великий вратарь Ринат Дасаев», — сказал глава региона.

Глава попечительского совета фонда «Ветер добрых перемен» Денис Игнатов отметил, что футбольный праздник был по-настоящему душевный.

«Чудеса создаются добрыми руками и честными сердцами. От имени фонда хочу выразить признательность правительству Омской области и лично губернатору Виталию Хоценко за то, что праздник прошел на небывало высоком уровне. Главное отличие этого сезона в том, что нам хотелось максимально расширить географию, потому что огромно количество регионов, где дети нуждаются в подобных праздниках, где нас ждут и рады видеть», — отметил Денис Игнатов.

В конце турнира прошло награждение участников и победителей. Ребятам на память останутся призы, медали и автографы футболистов.

Фестиваль «Чемпионат Победителей» — проект фонда социальной поддержки «Ветер Добрых Перемен». Его цель — популяризация спорта и здорового образа жизни детей-воспитанников, оставшихся без попечения родителей, многодетных семей, а также детей с ограниченными возможностями здоровья.

Фото: Правительство Омской области
#Общество#Спорт#Омск#Фестиваль#Евгений Игишев#Виталий Хоценко
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