Виталий Хоценко сыграл в футбол с юными омичами на фестивале «Чемпионат победителей»

После матчей группового этапа и плей-офф воспитанники детских домов и школ-интернатов сыграли на одном поле с губернатором и известными российскими футболистами: Евгением Алдониным, Динияром Билялетдиновым, Дмитрием Сычевым, Ринатом Дасаевым, Максимом Осипенко и многими другими. Игра закончилась в пользу детской сборной Чемпионата победителей.