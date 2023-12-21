В Заксобрании приняли бюджет Омской области на 2024 год

На инициативные проекты жителей районов предусмотрят 500 млн рублей. Также в бюджете предусмотрена областная доля софинансирования для привлечения дополнительных федеральных целевых субсидий по ряду направлений. Так, капремонт школ собираются проводить с федеральными средствами. На эти цели у облбюджета выделено 155 млн рублей.