В Заксобрании приняли бюджет Омской области на 2024 год

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
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Updated Сегодня, 08:13
На заседании регионального парламента 21 декабря принят во втором окончательном чтении бюджет Омской области на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов.
Доходы были увеличены на 14,4 млрд рублей в основном за счет дополнительно распределенной федеральной поддержки (150,6 млрд рублей). В общем объеме доходов бюджета 106,8 млрд рублей являются налоговые и неналоговые доходы, 43,9 млрд рублей — безвозмездные поступления.
Расходы равняются 149,7 млрд рублей. Профицит бюджета с учетом действующих ограничений по уровню долговой нагрузки бюджета сформирован на уровне 0,9 млрд рублей.
«Бюджет сложный, а простым он и не бывает никогда. Мы постарались максимально учесть все обязательные статьи, добавили бюджет развития», — отметил губернатор Омской области.
На инициативные проекты жителей районов предусмотрят 500 млн рублей. Также в бюджете предусмотрена областная доля софинансирования для привлечения дополнительных федеральных целевых субсидий по ряду направлений. Так, капремонт школ собираются проводить с федеральными средствами. На эти цели у облбюджета выделено 155 млн рублей.
Аграрный комитет Заксобрания предложил направить на поддержку сельского хозяйства 168 млн рублей. Таким образом это позволит претендовать на целевые поступления по линии Минсельхоза РФ на уровне 1,3 млрд рублей.
Области здравоохранения, образования и социальной поддержке населения получат в 2024 году получит больше свыше 84 млрд рублей, больше половины от общего объема расходов бюджета.