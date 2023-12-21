Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:15

Published Сегодня, 16:15

Modified Сегодня, 16:22

Updated Сегодня, 16:22

В ТПП рассказали, как распознать абхазские мандарины

21 декабря 2023, 16:15
Глава комитета торгово-промышленной палаты Российской Федерации по развитию рынка потребительских товаров Александр Борисов рассказал о том, как можно отличить абхазские мандарины от других и подчеркнул пользу этого цитрусового.
«Доля абхазских мандаринов на российском рынке не очень большая. Я не могу точно сказать в процентах. В общем, у них кожура довольно тонкая, иногда они имеют зеленоватые бочки, так как снимаются до полной спелости. А вот импортные мандарины, которые привозят из Турции и из других теплых регионов, где условия для их выращивания более благоприятные, бывают крупнее, кожура легче отделяется, и они более сладкие», — делится эксперт информацией о мандаринах с изданием Pravda.Ru.

Что касается «фальшивых» мандаринов, которые выращиваются в искусственных условиях, то на прилавках наших магазинов их нет, утверждает специалист.

«Такое занятие, как выращивание мандаринов в теплицах, слишком дорогостоящее. Поэтому нет смысла выращивать их и притворяться натуральными. Нет», — считает Борисов.

Когда речь заходит о личных предпочтениях, то собеседник Pravda.Ru отдает предпочтение мандаринам перед апельсинами по их полезным свойствам. Он объясняет это просто: мандарины являются самыми популярными новогодними фруктами и являются настоящим кладезем витамина С.

Подпишитесь
Возвращение в ледяной ад. На омской ТЭЦ-5 снова сломались котлы
Сегодня, 03:28
Меньше несутся. Статистики назвали причину уменьшения количества яиц в Омской области
Сегодня, 07:16
Инсайд. Депутаты Кочанов и Бикмаева остались без мандатов из-за уголовных дел
Сегодня, 07:09
Аналитики рассчитали, во сколько омичам обойдется главный новогодний салат — оливье
Сегодня, 09:18
«Здесь всякие солевые ходят». Чем болен Омск — мнение иногородней молодежи
Сегодня, 06:02
«Выпал снег, и все забыли, как ехать?»: Омск с утра встал в 8-балльные пробки
Сегодня, 03:49