В ТПП рассказали, как распознать абхазские мандарины

Когда речь заходит о личных предпочтениях, то собеседник Pravda.Ru отдает предпочтение мандаринам перед апельсинами по их полезным свойствам. Он объясняет это просто: мандарины являются самыми популярными новогодними фруктами и являются настоящим кладезем витамина С.