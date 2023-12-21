В ТПП рассказали, как распознать абхазские мандарины

Posted Сегодня, 16:15
Published Сегодня, 16:15
Modified Сегодня, 16:22
Updated Сегодня, 16:22
«Доля абхазских мандаринов на российском рынке не очень большая. Я не могу точно сказать в процентах. В общем, у них кожура довольно тонкая, иногда они имеют зеленоватые бочки, так как снимаются до полной спелости. А вот импортные мандарины, которые привозят из Турции и из других теплых регионов, где условия для их выращивания более благоприятные, бывают крупнее, кожура легче отделяется, и они более сладкие», — делится эксперт информацией о мандаринах с изданием Pravda.Ru.
Что касается «фальшивых» мандаринов, которые выращиваются в искусственных условиях, то на прилавках наших магазинов их нет, утверждает специалист.
«Такое занятие, как выращивание мандаринов в теплицах, слишком дорогостоящее. Поэтому нет смысла выращивать их и притворяться натуральными. Нет», — считает Борисов.
Когда речь заходит о личных предпочтениях, то собеседник Pravda.Ru отдает предпочтение мандаринам перед апельсинами по их полезным свойствам. Он объясняет это просто: мандарины являются самыми популярными новогодними фруктами и являются настоящим кладезем витамина С.