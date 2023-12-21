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В Омске с крыши Колледжа инновационных технологий упал строитель

В Омске с крыши Колледжа инновационных технологий упал строитель

21 декабря 2023, 14:12
Фото: 1MI
Мужчина получил критические травмы и скончался на месте происшествия.

В эти минуты у Колледжа инновационных технологий, экономики и коммерции на улице Красный путь, 143 работают следователи СК.

«Поступило сообщение, что с крыши здания упал работник строительной компании. От травм мужчина погиб на месте», — пояснили Городу55 в СКР по Омской области.

Как нам удалось выяснить, погибший трудился в ООО «Торгово-строительной компании „СВД“. По факту этого инцидента уже назначена проверка.

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#Омск#Омская область#Следственный комитет#Новости#Василий Попов#Следствие#Следственные органы#Следственное дело
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