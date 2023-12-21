В Омске с крыши Колледжа инновационных технологий упал строитель

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
В эти минуты у Колледжа инновационных технологий, экономики и коммерции на улице Красный путь, 143 работают следователи СК.
«Поступило сообщение, что с крыши здания упал работник строительной компании. От травм мужчина погиб на месте», — пояснили Городу55 в СКР по Омской области.
Как нам удалось выяснить, погибший трудился в ООО «Торгово-строительной компании „СВД“. По факту этого инцидента уже назначена проверка.