В гостинице в центре Омска сменилось руководство

«Космос Отель Омск» прописан в доме на набережной Тухачевского в центре города, где расположена принадлежащая ООО гостиница. Город55 писал о том, что большая часть уставного капитала этой фирмы принадлежит одной из «дочек» АФК «Система», а 18% — госкорпорации «Туризм.рф».