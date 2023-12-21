В гостинице в центре Омска сменилось руководство

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
В обществе с ограниченной ответственностью «Космос Отель Омск» сменилось руководство. Год с небольшим пост генерального директора этой фирмы занимала Оксана Быстрова, но вчера, 20 декабря, ее сменил Игорь Клименко.
«Космос Отель Омск» прописан в доме на набережной Тухачевского в центре города, где расположена принадлежащая ООО гостиница. Город55 писал о том, что большая часть уставного капитала этой фирмы принадлежит одной из «дочек» АФК «Система», а 18% — госкорпорации «Туризм.рф».
Игорь Клименко, судя по его ИНН, является петербуржцем. Полгода назад он стал генеральным директором ООО «Космос Северо-Запад», зарегистрированного в Санкт-Петербурге, прежде управлял АО «Гостиница Полярные Зори» в Мурманске и рядом других компаний.