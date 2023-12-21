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Posted Сегодня, 10:04

Published Сегодня, 10:04

Modified Сегодня, 10:06

Updated Сегодня, 10:06

Гостиница «Космос»

В гостинице в центре Омска сменилось руководство

21 декабря 2023, 10:04
Фото: Город55
Гостиница «Космос»

В омском отеле «Космос» сменился генеральный директор

С 20 декабря этот пост занимает Игорь Клименко.

В обществе с ограниченной ответственностью «Космос Отель Омск» сменилось руководство. Год с небольшим пост генерального директора этой фирмы занимала Оксана Быстрова, но вчера, 20 декабря, ее сменил Игорь Клименко.

«Космос Отель Омск» прописан в доме на набережной Тухачевского в центре города, где расположена принадлежащая ООО гостиница. Город55 писал о том, что большая часть уставного капитала этой фирмы принадлежит одной из «дочек» АФК «Система», а 18% — госкорпорации «Туризм.рф».

Игорь Клименко, судя по его ИНН, является петербуржцем. Полгода назад он стал генеральным директором ООО «Космос Северо-Запад», зарегистрированного в Санкт-Петербурге, прежде управлял АО «Гостиница Полярные Зори» в Мурманске и рядом других компаний.

Владимир Евтушенков передал долю гостиницы «Космос» госкорпорации «Туризм. РФ»
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#Бизнес#Новости#Николай Эйхвальд#Гостиница Космос#Игорь Клименко
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