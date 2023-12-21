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Published Сегодня, 09:39

Modified Сегодня, 09:43

Updated Сегодня, 09:43

иллюстрация

В черном. В Омской области ищут мужчину со шрамами и металлической пластиной в голове

21 декабря 2023, 09:39
Фото: Город55
иллюстрация

В Омской области ищут мужчину со шрамами и металлической пластиной в голове

Сельчанин перестал выходить на связь в начале зимы.

Представители поисково-спасательного отряда «Доброспас-Омск» опубликовали информацию о пропавшем мужчине 1969 года рождения. О его местонахождении неизвестно уже больше трех недель.

Он пропал 5 декабря. В день исчезновения был одет во все черное: куртку, вязаную шапку, штаны и ботинки. Известно, что мужчина проживает в рабочем поселке Любинский.

В качестве особых примет выделены: шрам от выведенной татуировки на плече, шрам на голове с левой стороны, установленная внутри металлическая пластина. На вид мужчине 54-66 лет, рост — 170 см. Он среднего телосложения с короткими темными волосами, есть седина. У пропавшего карие глаза.

Всех, кому известно местоположение мужчины, просят звонить по телефонам 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или обращаться в полицию 02 (102). Фотокарточка пропавшего опубликована в сообществе поисково-спасательного отряда.

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#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Новости#Пропал человек#Пропал мужчина#Доброспас#Алина Ясинская
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