В черном. В Омской области ищут мужчину со шрамами и металлической пластиной в голове

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 09:43
Updated Сегодня, 09:43
Представители поисково-спасательного отряда «Доброспас-Омск» опубликовали информацию о пропавшем мужчине 1969 года рождения. О его местонахождении неизвестно уже больше трех недель.
Он пропал 5 декабря. В день исчезновения был одет во все черное: куртку, вязаную шапку, штаны и ботинки. Известно, что мужчина проживает в рабочем поселке Любинский.
В качестве особых примет выделены: шрам от выведенной татуировки на плече, шрам на голове с левой стороны, установленная внутри металлическая пластина. На вид мужчине 54-66 лет, рост — 170 см. Он среднего телосложения с короткими темными волосами, есть седина. У пропавшего карие глаза.
Всех, кому известно местоположение мужчины, просят звонить по телефонам 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или обращаться в полицию 02 (102). Фотокарточка пропавшего опубликована в сообществе поисково-спасательного отряда.