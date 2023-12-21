В черном. В Омской области ищут мужчину со шрамами и металлической пластиной в голове

В качестве особых примет выделены: шрам от выведенной татуировки на плече, шрам на голове с левой стороны, установленная внутри металлическая пластина. На вид мужчине 54-66 лет, рост — 170 см. Он среднего телосложения с короткими темными волосами, есть седина. У пропавшего карие глаза.