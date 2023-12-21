Строительство малогабаритного жилья ухудшает качество жизни горожан

Сергей Зайнуллин, экономист и преподаватель рекламы в Университете «Синергия», утверждает, что жизнь семьи в маленькой квартире негативно сказывается не только на самой семье, но и на городе, в котором такие квартиры есть.