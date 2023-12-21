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Строительство малогабаритного жилья ухудшает качество жизни горожан

21 декабря 2023, 05:39
Сергей Зайнуллин, экономист и преподаватель рекламы в Университете «Синергия», утверждает, что жизнь семьи в маленькой квартире негативно сказывается не только на самой семье, но и на городе, в котором такие квартиры есть.

По словам Зайнуллина, люди, живущие в студиях площадью 18-25 квадратных метров, вряд ли смогут выделить себе рабочее место для удаленной работы. Молодые супруги, которые съеживаются в такой квартире, вероятно, не решатся завести ребенка, пишет ИА RuNews24.ru.

Эксперт также добавил, что каждый регион России устанавливает свои нормы по площади жилых помещений. Однако стандартными считаются следующие значения: 33 квадратных метра на одного человека; 42 квадратных метра для семейных пар; 18 квадратных метров на каждого члена семьи при составе от трех и более человек.

Множество новых жилых комплексов не соответствуют этим социальным нормам. Если площадь квартиры меньше норматива, то считается, что человек нуждается в улучшении жилищных условий. Кроме того, такой подход приводит к ухудшению качества жизни, поскольку социальная инфраструктура (поликлиники, школы, детские сады, транспорт) не рассчитана на такую высокую плотность населения.

Строительство таких «человейников» — огромных жилых комплексов с маленькими квартирами и большой плотностью — приводит к «геттоизации» районов. Жители сталкиваются с длинными очередями в поликлиниках, автобусных остановках, пробками на дорогах и перегруженным общественным транспортом в пиковые часы. Также возникает рост преступности и конфликтов в быту.

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