Стало известно, сколько омичей получат денежное вознаграждение в честь Нового года

По итогам опроса выяснилось, что 30% омичей уверены в получении новогодней премии. Еще 44% рассказали, что в этом году их компания не планирует выплачивать сотрудникам денежные вознаграждения в честь праздника. Для кото-то отсутствие премии — неожиданная новость: 5% опрошенных в этом году не получат деньги, хотя всегда получали.