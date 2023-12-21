Стало известно, сколько омичей получат денежное вознаграждение в честь Нового года

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
По итогам опроса выяснилось, что 30% омичей уверены в получении новогодней премии. Еще 44% рассказали, что в этом году их компания не планирует выплачивать сотрудникам денежные вознаграждения в честь праздника. Для кото-то отсутствие премии — неожиданная новость: 5% опрошенных в этом году не получат деньги, хотя всегда получали.
15% респондентов получат выплаты в полном объеме, еще столько же — лишь частично, а оставшиеся 20% сотрудников пока не знают, будет ли праздничное вознаграждение вообще.
Кроме того, выплату «13-й зарплаты» ожидают 11% опрошенных работников, 4% сообщают, что в этом году ее не будет, хотя раньше была, а у большинства ее никогда не было (85%).