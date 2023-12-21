Стало известно, почему депутат омского Горсовета отказался от мандата

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Published Сегодня, 04:46
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Вчера, 20 декабря, стало известно, что один из депутатов Омского городского Совета Константин Кочанов внезапно решил отказаться от мандата. Это стало неожиданностью в том числе и для его коллег, причем не было достоверных данных о причинах такого решения. Они появились сегодня: в пресс-службе ГС Городу55 рассказали, что депутат уходит на военную службу.
— Константин Андреевич проявил свои патриотические и морально-волевые качества, — объяснили в пресс-службе. — Он уже проходит подготовку и дальше идет на передовую.
На 27 декабря запланировано внеочередное пленарное заседание городского Совета с единственным вопросом в повестке — о досрочном прекращении полномочий депутата. Понятно, что здесь речь идет о простом улаживании формальностей: просьба Кочанова об уходе «по собственному желанию» будет удовлетворена.
Уже сейчас можно уверенно говорить о том, что в ближайший единый день голосования в сентябре 2024 года пройдут дополнительные выборы в Омский городской Совет по одномандатному округу №40. Вчера мы писали о том, кто теоретически может претендовать на освободившийся мандат.