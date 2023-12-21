Стало известно, почему депутат омского Горсовета отказался от мандата

Вчера, 20 декабря, стало известно, что один из депутатов Омского городского Совета Константин Кочанов внезапно решил отказаться от мандата. Это стало неожиданностью в том числе и для его коллег, причем не было достоверных данных о причинах такого решения. Они появились сегодня: в пресс-службе ГС Городу55 рассказали, что депутат уходит на военную службу.