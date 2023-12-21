Состав организационного комитета «Архипелаг 2024» утвердили в Сахалинской области

В рамках «Архипелага» в 2024 году пройдет также масштабный фестиваль авиации и музыки «Крылья Сахалина». Ранее это мероприятие проводили в августе, но пандемия коронавируса внесла свои коррективы в организацию любимого сахалинцами и курильчанами события. Организаторы фестиваля брали паузу на несколько лет, и лишь в 2023 году вновь запустили «Крылья Сахалина». А в будущем году ожидается юбилейное, 10-е по счету мероприятие. Губернатор Валерий Лимаренко уже пообещал, что оно будет самым массовым и мощным за всю свою историю.