Симоньян призвала быть добрыми людьми и не привносить в мир больше зла

Posted Сегодня, 19:05
Published Сегодня, 19:05
Modified Сегодня, 19:06
Updated Сегодня, 19:06
По словам Симоньян, наука продвигается вперед и вскоре человечество будет иметь возможность стать бессмертным. Она упомянула о возможности восстановления тканей и воскрешения человека через ДНК. Также она говорила о предстоящем появлении искусственного интеллекта, который может привести к Страшному суду, аналогичному описываемому в Библии, пишет RT.
Симоньян обратила внимание на то, что если уже сейчас мы приближаемся к расшифровке мыслей, то в будущем сможем читать и память. Она подчеркнула, что память является неподкупной и неизменной, и помнит не только наши поступки, но и наши мотивы. Поэтому она призывает быть добрыми людьми, не привносить больше зла, а наоборот, стараться принести больше добра в этот мир.
Симоньян также упомянула закон сохранения массы, говоря о том, что одна энергия вытесняет другую.