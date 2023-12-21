Симоньян призвала быть добрыми людьми и не привносить в мир больше зла

Симоньян обратила внимание на то, что если уже сейчас мы приближаемся к расшифровке мыслей, то в будущем сможем читать и память. Она подчеркнула, что память является неподкупной и неизменной, и помнит не только наши поступки, но и наши мотивы. Поэтому она призывает быть добрыми людьми, не привносить больше зла, а наоборот, стараться принести больше добра в этот мир.