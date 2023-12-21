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Published Сегодня, 19:05

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Updated Сегодня, 19:06

Симоньян призвала быть добрыми людьми и не привносить в мир больше зла

21 декабря 2023, 19:05
Маргарита Симоньян, главный редактор RT и МИА «Россия сегодня», выразила свои пожелания человечеству в новом году. Она надеется, что люди не принесут в мир больше зла, чем уже есть.

По словам Симоньян, наука продвигается вперед и вскоре человечество будет иметь возможность стать бессмертным. Она упомянула о возможности восстановления тканей и воскрешения человека через ДНК. Также она говорила о предстоящем появлении искусственного интеллекта, который может привести к Страшному суду, аналогичному описываемому в Библии, пишет RT.

Симоньян обратила внимание на то, что если уже сейчас мы приближаемся к расшифровке мыслей, то в будущем сможем читать и память. Она подчеркнула, что память является неподкупной и неизменной, и помнит не только наши поступки, но и наши мотивы. Поэтому она призывает быть добрыми людьми, не привносить больше зла, а наоборот, стараться принести больше добра в этот мир.

Симоньян также упомянула закон сохранения массы, говоря о том, что одна энергия вытесняет другую.

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