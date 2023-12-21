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Санкции Запада провалились по мнению академика Ушкаловой

21 декабря 2023, 05:41
Академик Дарья Ушкалова, руководитель Центра исследований международной макроэкономики и внешнеэкономических связей Института экономики Российской академии наук (РАН), заявила, что введенные в отношении России западные санкции оказались неэффективными из-за «ловушки большой страны».

Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на опубликованную статью академика.

Ушкалова пояснила, что если страна занимает значительную долю на рынке в какой-либо отрасли, ограничения по поставкам и подобные меры приводят к росту цен на эти товары, что компенсируется снижением объемов, пишет RT.

По ее словам, в таких условиях запланированная эффективность санкций не соответствует стратегической эффективности, направленной на уменьшение доходов от экспорта. Академик подчеркнула, что именно этим можно объяснить провал санкций и отсутствие серьезного ущерба для России.

Ушкалова также отметила, что «ловушка большой страны» продолжает облегчать противостояние негативному воздействию санкций, которое постепенно сокращается.

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