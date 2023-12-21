Санкции Запада провалились по мнению академика Ушкаловой

Posted Сегодня, 05:41
Published Сегодня, 05:41
Modified Сегодня, 05:43
Updated Сегодня, 05:43
Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на опубликованную статью академика.
Ушкалова пояснила, что если страна занимает значительную долю на рынке в какой-либо отрасли, ограничения по поставкам и подобные меры приводят к росту цен на эти товары, что компенсируется снижением объемов, пишет RT.
По ее словам, в таких условиях запланированная эффективность санкций не соответствует стратегической эффективности, направленной на уменьшение доходов от экспорта. Академик подчеркнула, что именно этим можно объяснить провал санкций и отсутствие серьезного ущерба для России.
Ушкалова также отметила, что «ловушка большой страны» продолжает облегчать противостояние негативному воздействию санкций, которое постепенно сокращается.