Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:48

Published Сегодня, 10:48

Modified Сегодня, 10:50

Updated Сегодня, 10:50

Самозанятые пенсионеры: платить взносы или нет?

Самозанятые пенсионеры: платить взносы или нет?

21 декабря 2023, 10:48
Фото: 1MI
Самозанятым пенсионерам нет необходимости платить пенсионные взносы, так как пенсия им уже назначена; однако те, кто еще не достиг пенсионного возраста, могут добровольно вносить средства на будущую пенсию.

Старые люди, которые стали самозанятыми, могут потерять некоторые привилегии, включая индексацию пенсии. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Речь идет о пенсионерах, которые продолжают платить взносы на пенсионное страхование. Из-за формальностей они могут потерять даже региональные доплаты.

Это касается старых людей, которые работают как самозанятые и платят взносы на пенсию. Из-за этого они теряют доступ к преимуществам, которые доступны другим пенсионерам.

Стоит отметить, что оплата пенсионных взносов необязательна. Однако в таком случае придется забыть о дополнительном страховом стаже, что для некоторых людей очень важно.

Людмила Иванова-Швец, доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова, рассказала нам, что лучше выбирать в таких ситуациях.

«Старым самозанятым людям нет смысла платить взносы на пенсионное обеспечение. В этом нет необходимости, так как им уже назначена пенсия. Самозанятые в целом освобождены от выплаты взносов в Социальный фонд. Но те, кто еще не достиг пенсионного возраста, могут добровольно платить деньги на свою будущую пенсию», — сказала эксперт.

Подпишитесь
Возвращение в ледяной ад. На омской ТЭЦ-5 снова сломались котлы
Сегодня, 03:28
Меньше несутся. Статистики назвали причину уменьшения количества яиц в Омской области
Сегодня, 07:16
Инсайд. Депутаты Кочанов и Бикмаева остались без мандатов из-за уголовных дел
Сегодня, 07:09
Аналитики рассчитали, во сколько омичам обойдется главный новогодний салат — оливье
Сегодня, 09:18
«Здесь всякие солевые ходят». Чем болен Омск — мнение иногородней молодежи
Сегодня, 06:02
«Выпал снег, и все забыли, как ехать?»: Омск с утра встал в 8-балльные пробки
Сегодня, 03:49