Самозанятые пенсионеры: платить взносы или нет?

«Старым самозанятым людям нет смысла платить взносы на пенсионное обеспечение. В этом нет необходимости, так как им уже назначена пенсия. Самозанятые в целом освобождены от выплаты взносов в Социальный фонд. Но те, кто еще не достиг пенсионного возраста, могут добровольно платить деньги на свою будущую пенсию», — сказала эксперт.