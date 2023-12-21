Самозанятые пенсионеры: платить взносы или нет?

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
Старые люди, которые стали самозанятыми, могут потерять некоторые привилегии, включая индексацию пенсии. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Речь идет о пенсионерах, которые продолжают платить взносы на пенсионное страхование. Из-за формальностей они могут потерять даже региональные доплаты.
Это касается старых людей, которые работают как самозанятые и платят взносы на пенсию. Из-за этого они теряют доступ к преимуществам, которые доступны другим пенсионерам.
Стоит отметить, что оплата пенсионных взносов необязательна. Однако в таком случае придется забыть о дополнительном страховом стаже, что для некоторых людей очень важно.
Людмила Иванова-Швец, доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова, рассказала нам, что лучше выбирать в таких ситуациях.
«Старым самозанятым людям нет смысла платить взносы на пенсионное обеспечение. В этом нет необходимости, так как им уже назначена пенсия. Самозанятые в целом освобождены от выплаты взносов в Социальный фонд. Но те, кто еще не достиг пенсионного возраста, могут добровольно платить деньги на свою будущую пенсию», — сказала эксперт.