Россиянам раскрыли секреты коллекторского бизнеса

Как я уже говорила, все профессиональные коллекторские агентства работают в полном соответствии с №230-ФЗ. В нем даны четкие разъяснения и указания о способах и методах взаимодействия взыскателей с должниками. Несоблюдение требований закона влечет за собой не только большие штрафы и даже уголовную ответственность для коллекторов, но и отзыв лицензии у компании. Поэтому да, в значительной степени это является залогом «чистоплотности» работы коллекторских агентств.