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Published Сегодня, 06:15

Modified Сегодня, 06:29

Updated Сегодня, 06:29

Россиянам раскрыли секреты коллекторского бизнеса

Россиянам раскрыли секреты коллекторского бизнеса

21 декабря 2023, 06:15
Фото: Midjourney
Стереотипы о коллекторах в России практически не изменились с 90-х годов — при том, что за 30 лет коллекторский бизнес приобрел «человеческое лицо» и в наши дни работает принципиально иначе.

Представители коллекторского агентства «Право Онлайн» специально для Росбалта рассказали о том, как действуют коллекторы в наши дни и как правильно работать с должниками.

Осуществляется ли какой-либо контроль коллекторских агентств со стороны государства? Действительно ли это залог «чистоплотности» коллекторов?

Как я уже говорила, все профессиональные коллекторские агентства работают в полном соответствии с №230-ФЗ. В нем даны четкие разъяснения и указания о способах и методах взаимодействия взыскателей с должниками. Несоблюдение требований закона влечет за собой не только большие штрафы и даже уголовную ответственность для коллекторов, но и отзыв лицензии у компании. Поэтому да, в значительной степени это является залогом «чистоплотности» работы коллекторских агентств.

Фото: Генеральный директор коллекторского агентства «Право Онлайн» Елена Телятникова / «Право Онлайн»

Какая ситуация на рынке долговых задолженностей в 2023 году в целом по стране? Стало ли предложений от банков и МФО больше/меньше, долги погашаются быстрее/медленнее? Характеризует ли это как-то экономическую ситуацию в стране?

С точки зрения платежной дисциплины и среднего чека 2023 год мало чем отличается от 2022 года ― данные примерно одинаковые. Единственное, можно отметить, что 2022 год был очень тяжелым для проведения судебного взыскания ― тогда был наложен мораторий, и по судебным решениям до 1 октября никакая исполнительная работа не велась. В 2023 г. такого препятствия не было.

Если говорить о рынке взыскания в целом, то он растет, объемы портфелей становятся больше.

Федеральная служба судебных приставов в текущем году увеличила объем профилактических мероприятий в отношении профучастников рынка взыскания. Зачем это нужно, как повлияло на коллекторский бизнес и взаимодействие между коллекторами и должниками?

На нашей компании это никак не отразилось, так как мы всегда четко соблюдаем требования действующего законодательства. Мы фиксируем положительную динамику трендов в отношении жалоб от должников и минимальные запросы со стороны судебных приставов.

Профилактические же мероприятия ФССП отразились на тех компаниях, которые своевременно не перестроились на полное соблюдение Федерального Закона №230. Но наш бизнес, к счастью, к ним не относится.

#Общество
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