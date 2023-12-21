Порвала ноги. Омичка отсудила 170 тысяч за нападение бездомной собаки на ее сына

Posted Сегодня, 05:49
Published Сегодня, 05:49
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Updated Сегодня, 05:52
В региональной прокуратуре рассказали о проверке после нападения бездомной собаки на ребенка. Он получил травму этим летом в поселке Горячий Ключ (Омский район).
Мальчик гулял на детской площадке с друзьями, как вдруг его укусила бездомная собака. Он получил рваные раны ног, что эксперты назвали вредом средней тяжести здоровью.
Прокурор обратился в суд и потребовал взыскать компенсацию морального вреда с администрации Омского района. Требования были удовлетворены, потерпевшей стороне обязаны были выплатить 170 тыс рублей как компенсацию морального вреда.
Муниципалитет решил оспорить решение в судебном порядке. Коллегия Омского областного суда оставила приговор без изменения. Прокуратура должна проконтролировать, чтобы администрация района исполнила требования.