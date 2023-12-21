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иллюстрация

Порвала ноги. Омичка отсудила 170 тысяч за нападение бездомной собаки на ее сына

21 декабря 2023, 05:49
Фото: Город55
иллюстрация

Омичка отсудила 170 тысяч за нападение бездомной собаки на ее сына

Муниципалитет подал апелляционную жалобу, но суд встал на сторону семьи.

В региональной прокуратуре рассказали о проверке после нападения бездомной собаки на ребенка. Он получил травму этим летом в поселке Горячий Ключ (Омский район).

Мальчик гулял на детской площадке с друзьями, как вдруг его укусила бездомная собака. Он получил рваные раны ног, что эксперты назвали вредом средней тяжести здоровью.

Прокурор обратился в суд и потребовал взыскать компенсацию морального вреда с администрации Омского района. Требования были удовлетворены, потерпевшей стороне обязаны были выплатить 170 тыс рублей как компенсацию морального вреда.

Муниципалитет решил оспорить решение в судебном порядке. Коллегия Омского областного суда оставила приговор без изменения. Прокуратура должна проконтролировать, чтобы администрация района исполнила требования.

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#Происшествия#Омск#Омская область#Суд#Травма#Прокуратура Омской области#Бездомные собаки#Новости#Бездомные животные#Алина Ясинская#Травма ребенка
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