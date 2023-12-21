Петербурженка рассказала, кто жил в рухнувшем доме на Гороховой улице

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
Одна из жительниц Санкт-Петербурга рассказала о происходившем в здании на Гороховой улице до его обрушения. По информации МЧС, шестиэтажный дом обрушился ночью. Лейсан Попова рассказала, что в здании были проведены перепланировки перед обрушением.
Она приобрела комнату в этом доме в 2022 году. Тогда агент по недвижимости и предыдущий владелец заверяли ее, что здание будет скоро отремонтировано. Однако этого так и не произошло.
По словам Поповой, дом оставался жилым. На третьем и четвертом этажах жили обычные люди и семьи. Исключение составляли первый и второй этажи. На первом этаже был мини-отель, а второй этаж был выкуплен инвесторами. Оба этих уровня здания подверглись перепланировке.
На первом этаже все внутренние перегородки были снесены, построены комнаты без переноса водопровода. На втором этаже стены были полностью разрушены, поставлены лишь некоторые опоры. Эту информацию Попова поделилась с представителем издания «Подмосковье сегодня».
Юрист Алла Георгиева отметила, что теперь будет сложно установить, не повредили ли эти перепланировки саму конструкцию здания. В любом случае, муниципальное образование несет ответственность, так как жители обращались, но никаких мер не было принято. Таким образом, петербуржцам должны компенсировать причиненный ущерб.
По словам Лейсан Поповой, все владельцы помещений в здании были выселены уже 25 октября 2023 года. Тем, у кого не было собственности, предоставили жилье из маневренного фонда.