Отмена массовых мероприятий в Самаре

Усадьба Деда Мороза на площади имени Куйбышева будет открыта для всех желающих. Там пройдут интерактивные детские программы, физкультурно-спортивная акция «Зимние забавы», а также будут доступны два ледовых катка и аттракцион «Деревянная горка» для бесплатного катания на тюбингах. На медиаэкранах будут показываться музыкальные поздравления от артистов.