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Published Сегодня, 18:59

Modified Сегодня, 19:01

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Отмена массовых мероприятий в Самаре

21 декабря 2023, 18:59
В Самаре отказались от проведения масштабных мероприятий и запуска салюта на Новый год. Вместо этого праздничные мероприятия будут проходить в культурных учреждениях города.

Муниципальные учреждения подготовили 774 различных мероприятия, пишет ФедералПресс. Среди запланированных событий — новогодние спектакли в театрах, мастер-классы, игры и развлекательные программы, представления и киносеансы в Домах культуры.

Для посетителей музеев будут организованы новогодние экскурсии, мастер-классы и интерактивные программы. Библиотеки также приготовили конкурсы зимних поделок, мастер-классы по декоративному искусству, игры, литературно-музыкальные вечера, викторины, а также показ мультфильмов и фильмов.

Усадьба Деда Мороза на площади имени Куйбышева будет открыта для всех желающих. Там пройдут интерактивные детские программы, физкультурно-спортивная акция «Зимние забавы», а также будут доступны два ледовых катка и аттракцион «Деревянная горка» для бесплатного катания на тюбингах. На медиаэкранах будут показываться музыкальные поздравления от артистов.

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